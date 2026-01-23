Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo: la 8ª preliminar del COAC del Carnaval de Málaga 2026

En directo: las preliminares del COAC del Carnaval en la ESAD del COAC

El Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto arrancó este viernes, 23 de enero, con las preliminares en el Teatro de la ESAD. El próximo domingo, 1 de febrero, las coplas se trasladan al Teatro Cervantes donde comienza la batallas por acceder a la Gran Final, del viernes 8 de febrero.

Crónicas de la 1ª preliminar | 2ª preliminar | 3ª preliminar | 4ª preliminar | 5ª preliminar | 6ª preliminar | 7ª preliminar

