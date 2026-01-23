Señal de TV
En directo: gran final del COAC del Carnaval de Málaga 2026
El Teatro Cervantes acoge un año más la Gran Final del Concurso Oficial de las Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2026. Cinco murgas ('Los del Prendimiento', 'Los ahumaos', 'Los psico-zi', 'Los máquina' y 'Menuda noche'), y otras tantas comparsas ('El asesino de comparsistas', 'Los apóstoles', 'El nacimiento de la tragedia' y 'La comparsa del Valle'), se suben a las tablas del emblemático teatro malagueño para intentar conseguir el primer premio.
Crónicas de la 1ª preliminar | 2ª preliminar | 3ª preliminar | 4ª preliminar | 5ª preliminar | 6ª preliminar | 7ª preliminar | 1ª semifinal | 2ª semifinal | 3ª semifinal | 4ª semifinal
