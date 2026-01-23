Primera preliminar del COAC del Carnaval de Málaga 2026

La competición por alcanzar el primer premio del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga ha comenzado. 21 murgas, 16 comparsas, un cuarteto, un coro y una agrupación juvenil se baten el cobre para poder alcanzar las tablas del Teatro Cervantes. A ellas acompañan, fuera de concurso, siete agrupaciones infantiles.

La primera sesión de preliminares la abrió la murga del Salar 'Los que te dan el último viaje', a la que sucedió la comparsa 'Los astutos', de la localidad gaditana de El Bosque. En la modalidad de murgas se estrenan 'Los desamparados', que compitió en la modalidad juvenil en 2025. La guinda de la jornada la pondrán 'Los abradacarba', con el regreso de Miguel Ángel Merchán a las escenas; y la comparsa de El Bosque 'Los trapos', que completa el doblete gaditano de la jornada.

Murga 'Los que te dan el último viaje'

Una de las mayores responsabilidades en el concurso de coplas es abrir la temporada. Los gaditanos de El Salar tuvieron el siempre difícil papel de ser quienes, con su tipo de conductores de coches fúnebres y organizadores de entierros, debían afrontar los afilados lápices de jurado, afición y prensa. Su presentación sonaba a tañir fúnebre y a tipo de un lugar al que ningún vivo quiere visitar. Presentación de bienvenida muy aplaudida por el público.

Tras un pasodoble al tipo y otro dedicado a los cribados del cáncer de la sanidad pública andaluza, decidieron cambiar el primer cuplé respecto a las preliminares de Cádiz, dejando el siempre difícil tema de la necrofilia aparcado, algo que se agradece. Un repaso a las memorias de Juan Carlos de Borbón y a la renuncia de Málaga al ser sede del Mundial 2030 completaron una tanda a la que le faltó que funcionasen los pegotes.

Las coplas: Primer pasodoble al tipo, segundo a los cribados de la sanidad pública andaluza. Los cuplés, a las memorias del rey emérito y a la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030.

El tipo: Responsables de una funeraria y conductores de coches fúnebres.

Comparsa 'Los astutos'

La modalidad de comparsa la abre una agrupación que, desde El Bosque, participa por primera vez en el concurso malagueño. Al levantarse el telón, se destapaba un tipo de zorros con aires vagabundos, asegurando en su presentación que, pese a vivir en la calle, la picaresca es su sello para seguir en la liza de la vida.

Primer pasodoble dedicado a la memoria de un andalucismo deshilachado y subyugado a los señoritos que, frente al ideal de un Caparrós al que mencionan al inicio, se ha ido perdiendo. El segundo, comparando a las distintas especies animales con las que se pueden relacionar los malagueños, en huida de su ciudad por la imposibilidad de vivir en ella. Se une a esta apuesta por Málaga el segundo cuplé que, lejos de ser de pelo, acababa con su mujer corriendo por La Malagueta. El primero abrió la veda al divorcio musical y fraterno de Andy y Lucas, que ya apunta maneras para ser uno de los temas de preliminares.

El popurrí se dividió en tres tiempos: uno reivindicativo, un segundo dulce, casi una nana, y un tercero como llamada a la lucha por un mundo más justo. La actuación fue de menos a más, alcanzando pronto el epílogo, con tiempo de sobra para bajar el telón.

Las coplas: Buena tanda de pasodobles a la decadencia del andalucismo y al éxodo de los malagueños de una ciudad en la que no pueden vivir.

El tipo: Astutos zorros callejeros.