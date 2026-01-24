Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026

Un año más, La Opinión de Málaga acoge su propia valoración sobre las agrupaciones que cantan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga. Cada día se irán sumando las puntuaciones de una particular visión, con una nota máxima por agrupación de 40 puntos por cada fase. Tras la primera preliminar, las puntuaciones son las siguientes:

Murgas

-Los arbadacarba: 30,2.

-Los desamparados: 22.

-Los que te dan el último viaje: 15,2.

Comparsas

-Los trapos: 24,8.

-Los astutos: 22,3.