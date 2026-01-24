Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026

Las agrupaciones carnavaleras se someten a la visión del jurado de expertos

Murga 'Los arbadacarba'

Murga 'Los arbadacarba' / Fundación Carnaval de Málaga - Mauri Conde

La Opinión

Un año más, La Opinión de Málaga acoge su propia valoración sobre las agrupaciones que cantan en el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga. Cada día se irán sumando las puntuaciones de una particular visión, con una nota máxima por agrupación de 40 puntos por cada fase. Tras la primera preliminar, las puntuaciones son las siguientes:

Murgas

-Los arbadacarba: 30,2.

-Los desamparados: 22.

-Los que te dan el último viaje: 15,2.

Comparsas

-Los trapos: 24,8.

-Los astutos: 22,3.

