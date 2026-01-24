Segunda sesión de preliminares del COAC Málaga: tres modalidades en liza

La escena de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga acoge la segunda de las sesiones de las preliminares del COAC Málaga. La primera agrupación infantil, 'Los que vienen de las pirámides', se estrena en el Carnaval malagueño. El coro de Vélez-Málaga, 'El Camino', vuelve tras trece años a la capital. Por su parte, la comparsa de Granada 'La cura' aspira a pasar de fase tras quedarse en preliminares en 2025. La segunda mitad cuenta con tres nombres que cosechan premios: la murga de Roquetas 'Los ahumaos'; 'La comparsa del valle', de Alhaurín El Grande, que cuenta con música de Dede Cortés; y la murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez'.

Agrupación infantil 'Los que vienen de las pirámides'

Agrupación infantil 'Los que vienen de las pirámides' / Fundación Carnaval de Málaga - Mauri Conde

Aunque las agrupaciones infantiles no concursan, el trabajo de los más pequeñitos merecen siempre nuestra ovación y respeto. Este grupo participa por primera vez en el concurso y refleja en sus caras la ilusión por participar en la fiesta. Con un tipo de egipcios malaguitas -de Las Pirámides, al lado de Los Guindos, obviamente-, levantaron las primeras pasiones. Se atrevieron a echar en varias ocasiones a Nano Bueno, que quería cantar con ellos, tanto en la presentación como entre coplas. Traen a unas momias para disfrutar porque, como ellos mismos dicen "son todas muy enrollás".

Siempre admirable que los pequeños se preparen para disfrutar del Carnaval, sin competiciones. Esto es lo que la fiesta necesita.

El tipo: Egipcios de Las Pirámides. Con pitos que son espetos.

Las coplas: Los pasodobles dieron una dosis de optimismo. Los cuplés, para la relación de sus padres y su futuro laboral como alcaldes de Málaga.

Coro 'El camino'

Actuación del coro 'El camino' / Fundación Carnaval de Málaga - Mauri Conde

La modalidad de coro siempre es una intensa cuenta pendiente en Málaga. Poner a más de 40 personas de acuerdo cuesta y en la última década apenas se cuentan cuatro coros en nuestras tablas -dos de Cádiz, a los que el jurado cerró las puertas, el de Mariadela Merchán en 2025 y los veleños hoy-. Cuidar esta categoría quizás requiera de un esfuerzo colectivo de quienes pueden aportar. Poco a poco.

El coro de Vélez-Málaga llevaba 13 años sin venir a la ciudad y decidieron aportarle alegría a la sesión de preliminares. Con un tipo colorista de caminantes de la vida, reviven su amor por Málaga desde la presentación al popurrí. Quizás esa declaración de intenciones sea el primer convencimiento para seguir creciendo.

Con buenas voces, de aires flamencos, interpretaron dos tangos: el primero, de presentación y con su prisma sobre el Carnaval. El segundo, y en un atrevido movimiento hacia los cuplés, dedicado al Málaga CF, prolongándolo con tintes de humor en las coplas más hechas para reír. Ese arrastre, aunque arriesgado, se vino a la actualidad apenas 24 horas después de la última victoria del club.

El tipo: Caminantes de la vida, preparados para el sendero.

Las coplas: Al tipo, el primer tango. El segundo, al Málaga CF, ampliado en los cuplés.