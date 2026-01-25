Tercera preliminar del COAC Málaga 2026

La tercera sesión de preliminares del COAC Málaga 2026 contará con seis agrupaciones en cartel. El romancero 'El poeta majareta de la Malagueta' abre la sesión con Álvaro Díaz Plaza en su primer pase. La murga 'Si sabes cómo me pongo ¿pa' qué me invitas?' se estrena en el concurso, mientras la comparsa juvenil 'La garra' será la única que competirá en su modalidad.

La segunda parte de la sesión contará con la comparsa malagueña 'El basilisco', la murga de Los Barrios 'Los del vapercito' y como cabeza de cartel, la comparsa de David Santiago con 'Los apóstoles'.

Romancero infantil 'El poeta majareta de La Malagueta'

Hablar de Álvaro Díaz Plaza es hacerlo hoy y también mañana. Y si sumamos a la murga de doña Paqui Prieto, es el triplete. Desde hace tres años, Álvaro nos sorprende con la realización de un romancero dirigido por su hermano Antonio. En este caso, en su primer pase, el tipo es un autor que se inspira en las playas malagueñas para poder componer su comparsa. Bufanda y gorro en ristre, explica sus encuentros con los turistas mientras busca a sus musas.

Entre sus rimas, dedica hueco al buen rollo entre los autores de comparsas -con toda su ironía y sus puñalás-. Es siempre digno de admirar que ambos hermanos sean capaces de crear esta fantasía de Carnaval. Que les dejen hueco para seguir haciendo con ojos limpios estos romanceros. Aunque no puntúen, ya saben que a los más pequeños siempre le daremos la mejor calificación.

Alvarito llega a interpretar un pase de dulce, el Carnaval corre por sus venas. Un ejemplo con su dosis de poca vergüenza.

Murga 'Si sabes cómo me pongo, ¿pa' qué me invitas?'

La primera murga de la noche, nueva en escena pero con componentes que han competido ya en otras ocasiones, abrió la sesión anunciando que traerían verdades incómodas, como los gremlins malotes de la famosa película. Su primer pasodoble ya hablaba de que su motivo es divertirse en compañía y celebrar los carnavales, a los que defenderán en el segundo, pese a cómo se vive en Málaga, en una letra con giros extraños.

En la tanda de cuplés se vieron algunas carencias en las letras, tanto en su composición como en el aprendizaje de las mismas. Quizás, y más allá de salir a disfrutar al Carnaval, objetivo máximo de todos, haga falta trabajar en estos aspectos y en la afinación.

La primera cuarteta del popurrí explica mejor lo que en la presentación trataban de contar: los problemas diarios que todos sufrimos es a consecuencia de ser gremlins, los expertos en el caos cuando se mojan. El respetable mostraba respuestas tardías y frías a su pase. Las connotaciones sexuales y sobre la higiene forman parte de un Carnaval que pasó de moda. Como lo de mencionar siempre a la suegra, que las hay maravillosas. Igualmente hubo cuartetas repetitivas. A seguir trabajando y a disfrutar.

El tipo: Los gremlins con Gizmo.

Las coplas: Primer cuplé a Koldo y su paso por la prisión, de pelo. El segundo, a Francisco de la Torre y Teresa Porras y los problemas de limpieza en Málaga.

Comparsa juvenil 'La garra'

Desde Alcalá del Valle, Cádiz, viene la única agrupación juvenil en liza de este concurso. Ya alcanzaron las semifinales en el pasado COAC y, sin competencia un año más, se presentan con un tipo muy local y vinculado a la producción de espárragos de su tierra. El término de su título tiene relación con su propia agricultura, de ahí la inspiración y la recogida de esta planta herbácea en la presentación por parte de las dos componentes más jóvenes. Un homenaje a sus orígenes en el décimo aniversario de que este grupo pisa las tablas.

Los pasodobles tenían relación con su intención de ser presente y futuro -importante concepto, no convirtamos a las infantiles, juveniles y jóvenes en solo "el futuro", ya están cantando- en el Carnaval y a la producción local en la agricultura, presentando su crítica a quienes viven cómodos mientras los productos llegan con facilidad a sus casas. Los cuplés fueron algo más dispersos, pero se agradece que cantasen su estribillo dedicado a Málaga, esa nota que siempre nos saca una sonrisa. Ya vinieron de pequeños y aquí siguen teniendo su casa.

El popurrí es, probablemente, lo mejor de su repertorio: crítico con la violencia escolar -los jóvenes son los que están cantándolo, por ahora-, de recuerdo a sus orígenes y de cariño al Carnaval. Ojalá sigan viniendo siempre a defender sus coplas.

El tipo: De inspiración en la naturaleza, vinculados con los espárragos y sus garras.

Las coplas: Primer pasodoble a sus 10 años sobre las tablas, con la vocación de seguir sumando carnavales. Segunda letra poniendo en valor la labor en el campo y la 'glocalización'.