Las preliminares del COAC completan su primera mitad

Cuarta sesión de preliminares en la ESAD. El COAC avanza buscando ya a quienes aspiran a llenar las semifinales en el Teatro Cervantes, esperada recompensa de muchas de las agrupaciones.

Junto al segundo romancero infantil (tomen aire para leer el título un poco más abajo), esta noche cuenta con dos comparsas: 'Dumbo', desde Sevilla; y 'El refugio de la sombra', de Málaga. Al menú se suman las murgas 'Los periféricos', del Chino; la agrupación de Jaén 'Peña Carnavaleira Neymar que por bien no venga' y 'Los máquina', con los Malagüitas defendiendo su posición de cabeza de serie.

Romancero infantil 'Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga, que era un sitio muy perita, que mi abuelo iba a pescar allí y se lo pasaba muy bien, y cogía pulpos, focas, ballenas, boquerones y hasta tiburones'

Álvaro Díaz, en su romancero 'Al carajo el nota que quitó el morro de Málaga...' / Fundación Carnaval de Málaga

Sí, ese es el título. Ya pueden respirar. Álvaro y Antonio cambian los tipos el uno por el otro. Ahora las peripecias de este pequeño de 11 años tienen que ver con sus ganas de pescar, arte ya imposible, y sus paseos por una playa con todos sus avíos: las sandías enterradas en la arena, los espeteros de poco lustre o las compresas flotando en la orilla.

La parodia con su caña de pescar fue uno de los platos fuertes, para la sorpresa del respetable. Sigue teniendo mérito el trabajo de ambos, especialmente de Álvaro, que repetirá el próximo miércoles con la murga infantil. Francisco de la Torre, dándose un bañito en el forillo, recibió bastantes de las críticas de este romancero. El cuplé, dedicado al calentamiento global, de quien resulta ser responsable Teresa Porras. Estribillo repetido y coreado por los asistentes.

Necesaria dosis de poquita vergüenza, de disfrute y de un Carnaval visto con los ojos de un niño. Que nunca nos falte.

Murga 'Los periféricos'

'Los periféricos', la murga del Chino, en su pase de preliminares. / Fundación Carnaval de Málaga

Que la murga viene a hacernos reír es parte de su gen, de lo contrario, no es una murga. Pero tiene que ser crítica y exigir con su tipo, con su realidad. El forillo y la idea son de las que van a quedar para la historia del concurso y del Carnaval, probablemente la crítica más directa que, hasta el momento, hemos visto. El mismísimo Francisco de la Torre se atreve a empaquetar a los malagueños para mandarlos a la periferia.

El tipo da, seguro, muchísimo más juego. Mejorable el grupo vocalmente, aún quedan días para poder ajustar y que en la próxima fase suene mejor. Los dos pasodobles son las críticas esperadas a la gestión municipal, especialmente a esa fachada visual de una Málaga que limpia, lo que se dice limpia... no está.

En el popurrí los pegotes funcionaron a medias, quizás porque el teatro estaba aún frío. La música estuvo muy bien escogida, destacando, en el plano humorístico, la cuarteta a la turista que se quema en la playa. Eso sí, el remate crítico y sincero es el mejor, el de una murga que viene a hacer reír y a criticar. A ser simpáticos pero también a hablar sin tapujos, para reflexionar por Málaga.

El tipo: Pacos de la Torre, caja en ristre, empaquetando a los malagueños a Villanueva del Rosario.

Noticias relacionadas

Las coplas: Debemos destacar los pasodobles críticos al alcalde y a Teresa Porras, con sus dosis de humor murguista. Cupletinas de tres en tres: a las pestañas postizas de su mujer, a su vecindario multicultural, y a las cuentas de los andaluces de Feijóo, la primera tanda; a la moda de las calcetas de los futbolistas, a una sesión en el cine -de pelo- y a una mujer que pide en el Metro la segunda.