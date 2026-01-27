Quinta preliminar del COAC Málaga: cinco grupos para el martes

La quinta sesión de preliminares comienza media hora más tarde y con una agrupación menos. La pérdida de uno de los componentes de la murga de Albox reduce la competición, que comienza con la Murguita infantil 'Nos falta uno pal' coro'.

Dos murgas compiten esta noche por alcanzar la siguiente fase: de Málaga viene 'Supermal', de Ricki Loriguillo; de Alhaurín El Grande, estrenándose en las tablas, 'Una murga de tercera'. Por su parte, la comparsa de José Antonio Pino vuelve con 'La Gala' y el quinto premio de la anterior edición, desde Marbella, se presenta con 'El desvelo'.

Murga infantil 'Nos falta 1 pal' coro'

Actuación de la Murguita con 'Nos falta 1 pal' coro'. / Fundación Carnaval de Málaga

La Murguita de Alberto Salas y Crespi se ha tomado muy en serio aquello de que, con tanta chiquillería, parecen un coro. Por eso la propuesta es muy clara: un coro góspel donde Momo es su amigo y vienen a cantar tras probar distintas variantes de esta modalidad carnavalera.

Suenan bien, tienen letras divertidas, ellos disfrutan y sacan sonrisas entre el respetable. Ese espíritu tan puro es el que seguramente les ilumina en su devoción al Carnaval. Que siempre sea así de sano. En su segundo pasodoble repasan su semana, donde no perdonan los viernes con la Murguita, y en sus cuplés cantan al tipo y a sus directores, así como a su sustitución de los Niños de San Ildefonso en la pasada Navidad. Maravilloso final de popurrí dejando claro que a la cantera hay que cuidarla, como a quienes les precedieron y ya salen como adultos.

Noticias relacionadas

Y el pito es Momo, nuestro Momo. Que siga calando como símbolo siempre.