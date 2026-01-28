Sexta preliminar del COAC: historia viva en las tablas

El camino hacia el Teatro Cervantes enfila la sexta preliminar. Junto a la comparsa infantil de Paqui Prieto, que cumple 35 años con 'La fábrica', actuarán tres murgas y cinco comparsas.

Entre las murgas llegan 'Vinimos de Madrid... y sin remordimientos', con Rafael Estades 'El Morta' al frente en el año en el que dará el pregón del Carnaval; la murga 'Los Psico-zi', los Zarbori, que vuelven al concurso tras sus años de callejera; y 'Los del Prendimiento', la murga de los Niños con Chorli, también pregonero. En el apartado de comparsa, desde Málaga llega 'La tierra canta' y vuelve la comparsa de Jesús Gutiérrez con 'El asesino de comparsistas'.

Comparsa infantil 'La fábrica'

Doña Paqui Prieto lleva 35 años trasladándonos el Carnaval desde la visión de un niño. Qué mejor fábrica de Carnaval que la suya, si hace una década con 'Sopla el viento' nos recordaban a sus niños ya adultos sobre la escena, ahora con más sentido. En su primer pasodoble, hablan de cómo la fiesta sigue invadiéndole pese al cansancio. En el segundo, un alegato por la paz en las escuelas, por el fin de la violencia escolar, en la voces de sus treinta infantes.

Los niños de esta comparsa infantil siguen sonando tan bien como siempre, y dedican las letras de sus cuplés a hablar de su relación con los padres. Especial se hace el segundo con el poder de todas las madres de encontrar aquello que no somos capaces de localizar (ellas lo hacen siempre, es una de sus virtudes). El tipo recuerda a la misma familia que hace posible esta agrupación: las costureras, los autores de música y letra, maquilladoras y creadores de forillos y todos los elementos de atrezzo, incluidos los pitos que cada año elabora manualmente Antonio Ruiz, el Bicho.

Los niños pueden tener nota, pero no es nuestro propósito: son excelentes. Es ese espíritu de ser Carnaval el que tienen dentro. Paqui, no nos faltes nunca.