Jóvenes

David Delfín

David Delfín

Málaga

La interpretación es una forma esencial de estar en el mundo, la única forma humana, racional, de vivir (Lledó). Seguí con mucha atención la paulatina incorporación de jóvenes autores e intérpretes —hombres y mujeres— durante los años ochenta y noventa. Eran mis contemporáneos, y ellos sí empleaban las coplas como herramienta de autoconciencia y para reclamar su propio destino frente a una sociedad que cambiaba a pasos agigantados, modificando usos y costumbres. A modo de espejos, el carnaval cantado les sirvió para reflejarse y verse a sí mismos. ¿Qué significaba entonces ser joven, malagueño, andaluz, estudiante, hijo, cofrade, tener ideas políticas, pareja, el sexo o las drogas, estar en paro o sentirse libre…? Todos esos aspectos están presentes en los mejores libretos, y en ellos yo me reconocía. En la épica de sus composiciones, aquellos jóvenes difundieron su espíritu, y gracias a ello, hoy podemos experimentar e interpretar sus obras como parte de un pasado en común.

