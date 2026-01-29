Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval

Séptima preliminar del COAC Málaga: empieza la recta final

La noche contará con las dos comparsas de Almería y dos murgas, una de Málaga y otra de El Burgo, además de la infantil del Susi

El asesino de comparsistas. Comparsa, sexta preliminar del COAC Málaga 2026 / Carnaval de Málaga

José Luis Pérez Cerón

La penúltima noche de preliminares en la ESAD servirá para poner aún más atención a la madrugada del viernes, cuando llegará el deseado fallo del jurado. Para iniciar la recta final, la noche contará con la murga infantil del Susi; 'Una murga y pico'. A ella se sumarán dos murgas, una de Málaga denominada 'Lolailolailolá, los que siguen el mundial' y 'Lupita fashion: dando la talla', proveniente de El Burgo. Por su parte, Almería aporta las dos comparsas de la noche con 'El nacimiento de la tragedia', tercer premio en el año 2024 y 'Los rebeldes', de Almería. El pase quedará completado por el cuarteto del Lama que vuelve a las tablas con 'Los vizitantes'.

