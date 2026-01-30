La voz alzada
Desde el nosotros
Murguistas como Pariente, Mora, Medina y Mayorga ofrecieron un retrato de Málaga tan real como ocurrente
De todas las prácticas carnavalescas, la más difícil es la del buen humor que alumbra y nos hace pensar. En nuestra fiesta hubo que esperar la llegada de la que yo denomino Generación del humor (1996). Anteriormente hubo muchas pinceladas sueltas, sí, pero no una característica tan generalizada como la que, a partir de entonces, se desarrollaría. Estos murguistas —la agrupación de Pariente o la de Mora, Medina y Mayorga, como ejemplos notables—, despojados de la reivindicación del tipismo de sus antecesores, observan imaginativamente y, mediante la exageración, ofrecen un retrato tan real como ocurrente. Su propuesta fue muy bien acogida al combinar, con inteligencia humorística, las dos piezas contradictorias de nuestra idiosincrasia: la crítica y la defensa feroz de todo lo malagueño. Y este desencantamiento, además de ponernos a prueba, nos liberaría del tópico asfixiante, mejorando con ello nuestro concepto de pertenencia y de exigencia. Las coplas anticiparon ese cambio: una Málaga entendida como proyecto perfeccionable, sí, pero construido desde el nosotros.
