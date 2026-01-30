Carnaval
Última preliminar del COAC Málaga 2026: llega la noche de los cuchillos largos
Cinco agrupaciones actuarán para alcanzar las semifinales y pisar las ansiadas tablas del Teatro Cervantes
Última noche de preliminares en el COAC Málaga 2026. El teatro de la ESAD se despide un año más de la competición con cinco agrupaciones en liza: en murgas, 'Los KFC (Kentucky Family Country)' de La Línea de la Concepción; '¡¡Shhh, que estamos ensayando!!', desde Málaga; y 'Menuda Noche', de Estepona-San Pedro Alcántara. En comparsas serán 'Los estraperlistas', con la vuelta de la agrupación del Arroyo de la Miel; y 'Con esta comparsa me conformo', de Villanueva de Algaidas. La noche la abrirá la agrupación infantil 'Campamento de verano Las espeteras'.
