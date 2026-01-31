Carnaval
Agrupaciones que pasan a las semifinales del COAC Málaga 2026
Serán 24 las agrupaciones que pasen al Teatro Cervantes: 12 murgas y 12 comparsas, quedando fuera el cuarteto, el coro y la agrupación juvenil
Noche de cuchillos largos. Tras el fallo del jurado, las agrupaciones que pasan a la fase de semifinales serán, por orden de actuación, las siguientes:
Murgas
Los desamparados
Los arbadacarba
Los ahumaos
Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez
Los periféricos
Peña carnavaleira Neymar, que por bien no venga
Los máquina
Los psico-zi
Los del Prendimiento
Lolailolailolá, los que siguen en el Mundial
Los KFC (Kentucky Family Country)
Menuda noche
Comparsas
Los trapos
La cura
La comparsa del valle
Los apóstoles
Dumbo
El desvelo
La tierra canta
El asesino de comparsistas
El nacimiento de la tragedia
Los rebeldes
Los estraperlistas
Con esta comparsa me conformo
- COAC Málaga 2025: estos son los ganadores
- Todo lo que saber del Carnaval de Málaga 2025: concursos, actividades, actuaciones y horarios
- Confusión con el itinerario del Gran Desfile del Carnaval de Málaga
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026
- Pepe León pone el teatro bocabajo con su parodia del alcalde en una quinta preliminar desigual
- Una 'desbandá' revienta el teatro con un altísimo nivel musical y de voces en el COAC Málaga
- El Carnaval de Málaga ya tiene a sus nuevos dioses
- David Santiago y Félix Godoy elevan el nivel del concurso en la segunda preliminar del COAC Málaga