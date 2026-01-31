Agrupaciones que pasan a las semifinales del COAC Málaga 2026

Noche de cuchillos largos. Tras el fallo del jurado, las agrupaciones que pasan a la fase de semifinales serán, por orden de actuación, las siguientes:

Murgas

Los desamparados

Los arbadacarba

Los ahumaos

Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez

Los periféricos

Peña carnavaleira Neymar, que por bien no venga

Los máquina

Los psico-zi

Los del Prendimiento

Lolailolailolá, los que siguen en el Mundial

Los KFC (Kentucky Family Country)

Menuda noche

Comparsas

Los trapos

La cura

La comparsa del valle

Los apóstoles

Dumbo

El desvelo

La tierra canta

El asesino de comparsistas

El nacimiento de la tragedia

Los rebeldes

Los estraperlistas

