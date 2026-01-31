Cultura menor

El concepto de cultura se amplió con el Romanticismo. Ya no se limita únicamente a las disciplinas artísticas, sino que abarca también el conjunto de costumbres, saberes, ideas… con los que un pueblo construye sus sentimientos y los proyecta, ejerciendo una función sentimental, crítica, de aprendizaje entre generaciones, etcétera, configurando proyectos en común que definen a esa comunidad. Desde 1980, y gracias a la labor conjunta de creadores, organizadores e instituciones, el carnaval ha sido desplazado del concepto de rito y tradición al de cultura, en un contexto de expansión andaluza. Demuestra esta consideración las numerosas personas sumadas al fenómeno, muchas de ellas por razones no estrictamente carnavalescas, sino íntimas, familiares, identitarias o como medio de expresión de inquietudes artísticas, ideológicas, etc. Y ahí continúan. En consecuencia, el carnaval es hoy un hecho cultural en Málaga, por la actualización festiva coherente con este tiempo y por pertenecer a una mayoría de sus ciudadanos. Lo cual no es, en absoluto, un prodigio cultural menor.