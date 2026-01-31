La voz alzada
Cultura menor
El carnaval ha sido desplazado del concepto de rito y tradición al de cultura, en un contexto de expansión andaluza
El concepto de cultura se amplió con el Romanticismo. Ya no se limita únicamente a las disciplinas artísticas, sino que abarca también el conjunto de costumbres, saberes, ideas… con los que un pueblo construye sus sentimientos y los proyecta, ejerciendo una función sentimental, crítica, de aprendizaje entre generaciones, etcétera, configurando proyectos en común que definen a esa comunidad. Desde 1980, y gracias a la labor conjunta de creadores, organizadores e instituciones, el carnaval ha sido desplazado del concepto de rito y tradición al de cultura, en un contexto de expansión andaluza. Demuestra esta consideración las numerosas personas sumadas al fenómeno, muchas de ellas por razones no estrictamente carnavalescas, sino íntimas, familiares, identitarias o como medio de expresión de inquietudes artísticas, ideológicas, etc. Y ahí continúan. En consecuencia, el carnaval es hoy un hecho cultural en Málaga, por la actualización festiva coherente con este tiempo y por pertenecer a una mayoría de sus ciudadanos. Lo cual no es, en absoluto, un prodigio cultural menor.
- COAC Málaga 2025: estos son los ganadores
- Todo lo que saber del Carnaval de Málaga 2025: concursos, actividades, actuaciones y horarios
- Confusión con el itinerario del Gran Desfile del Carnaval de Málaga
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026
- Pepe León pone el teatro bocabajo con su parodia del alcalde en una quinta preliminar desigual
- Una 'desbandá' revienta el teatro con un altísimo nivel musical y de voces en el COAC Málaga
- El Carnaval de Málaga ya tiene a sus nuevos dioses
- David Santiago y Félix Godoy elevan el nivel del concurso en la segunda preliminar del COAC Málaga