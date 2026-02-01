Primera semifinal del COAC Málaga: se levanta el telón del Cervantes

Primera sesión de semifines del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga. Las coplas parten, esta vez, desde cero, dado que las doce murgas y doce comparsas no arrastran punto de la fase de preliminares.

Las sesiones comenzarán esta semana a las 19:30 horas, excepto en el día de hoy. Mañana volverán a subir a la escena las agrupaciones infantiles tras la celebración, esta mañana, de su gala, en la que se ha entregado el chupete de oro a Ana Belén Rodríguez Crespillo, 'Crespi'.

Las crónicas de cada agrupación aparecerán una vez que hayan culminado su pase, se irán actualizando durante la noche, al igual que en la fase anterior.

Murga 'Los desamparados'

La murga 'Los desamparados' abrió la primera semifinal. / Fundación Carnaval de Málaga

Primera incursión de esta murga en la modalidad de adultos y primera vez que, en la misma, pisan las tablas del Cervantes. Encargados de abrir la primera noche donde todo está en juego, desde que el telón se alzó se veía la emoción en las caras de estos jóvenes: es un paso fundamental para entender y valorar su trabajo. La otrora juvenil ya viene a competir. Y el gran teatro de la ciudad impone.

Estos padres en la puerta del colegio encarnan los distintos roles que se ven a las puertas de cualquier colegio e instituto, y se presentaron en las semifinales con un repertorio mucho más al tipo. Problemas que preocupan a las familias como la salud mental, muy poco valorada por la Junta de Andalucía en su primer pasodoble. El segundo no terminó de quedar tan claro ni tan bien hilado, pues no se terminaba de reconocer si alababa la labor de los maestros a través de la ironía -que también educamos, a veces no nos queda otra si de casa no vienen así- o si existía la crítica a su labor.

En la tanda de cuplés, azote al ideario del principal partido de ultraderecha, con un carácter muy manipulador de su hijo, y a los libros de educación sexual cuyo modelo no son precisamente ellos. El segundo hizo de funámbulo por el cable y terminó cayendo bien. Como nota mejorable, queda uno de los más difíciles: que las voces terminen de compactar en algunas partes del repetorio. Por suerte, sus maestros saben pulir esa materia prima.

Respecto al popurrí, de nuevo ponen frente al espejo a las familias que traspasan los deberes de sus hijos y vuelven a estudiar las mismas materias de sus chiquillos. Mención para el Himno de Andalucía y ese artilugio de tortura llamado flauta dulce. Algunos remates de cuartetas son mejorables.

Eso sí, vienen por primera vez a la competición plena, y el concurso se empieza desde abajo. Tienen la inmensa suerte de ser un grupo compacto que podrá ir creciendo. Les ruego que les dejen seguir como una unidad, no empiecen con el mercado de fichajes con el que el Carnaval, aunque crean ustedes lo contrario, nunca gana.

El tipo: Padres del AMPA en la puerta del colegio tras dejar a sus criaturitas.

Noticias relacionadas

Las coplas: Primer pasodoble a la salud mental y sus costes para las familias, segundo a la educación entre casa y la escuela, repartiendo responsabilidades. Los cuplés, al talento manipulador de su hijo y a los libros de educación sexual en el colegio.