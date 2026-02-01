Puntuaciones del jurado de La Opinión tras la primera semifinal del COAC Málaga
Las agrupaciones llegan al Teatro Cervantes y nuestros expertos puntúan el pase de los grupos de canto
El jurado de La Opinión de Málaga continúa en esta fase de semifinales su valoración y, al final de la cuarta noche, planteará su propia quiniela de finalistas. Tras la primera jornada, las puntuaciones son las siguientes:
Murgas
-Los arbadacarba: 30,5.
-Los desamparados: 24,75.
-Los ahumaos: 24,5.
Comparsas
-Los trapos: 24,75.
-La cura: 14,5.
-La comparsa del Valle:
