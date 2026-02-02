Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enlaces con la religiosidad popular

David Delfín

Que uno de los valores de las coplas actuales sea mostrar el comportamiento social se observa con nitidez en las composiciones dedicadas a la religiosidad popular: el nosotros durante la Semana Santa. A partir de pasodobles como Un barrio entero va siguiendo a un hombre vestido de blanco (Almas de Cartón, 1991) o Mírala, tiene el corazón encogío (Al Ladrón, 1999), se han alcanzado cotas altísimas. Son composiciones, además, apreciadas por los propios cofrades. En ellas aparecen el yo que regresa a su barrio para ser penitente como portador o nazareno; el yo que aguarda en una acera y se conmueve con los encuentros inesperados; el yo que se persigna, reza y aplaude; el yo de los carritos para bebés y las chucherías; y también el yo descreído, impregnado por la cultura religiosa. Las voces y los silencios, las imágenes y la música: todo ello compone situaciones que se graban en el sentimiento de pertenencia y nos enlazan.

