Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tercer hospitalEl tiempoEmbalsesApuñalamientoInfantilAbandonoOpositoresCarnaval de MálagaMálaga CF
instagramlinkedin

Carnaval

Las notas del jurado de La Opinión en la segunda semifinal del COAC Málaga

La noche de lunes deja una nueva tanda de evaluaciones entre nuestro grupo de expertos. Sumados a las agrupaciones de la primera semifinal, la valoración queda de la siguiente manera:

-Los arbadacarba: 30,5.

-Los ahumaos: 25.

-Los desamparados: 24,75.

Comparsas

-La comparsa del Valle: 34.

-Los trapos: 24,75.

La murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez', en la segunda preliminar del COAC del Carnaval

La murga de los Leones, con su propuesta 'Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez', en la segunda preliminar del COAC del Carnaval / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

La Opinión

La segunda semifinal del COAC nos deja, al término de la noche, seis agrupaciones en liza esperando a ver el fallo del jurado para conocer si pasarán o no a la Gran Final. Las notas se suman a las obtenidas por las agrupaciones en la noche anterior. La valoración queda de la siguiente manera.

Murgas

-Los arbadacarba: 30,5.

-Los ahumaos: 25.

-Los desamparados: 24,75.

-Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez:

-Los periféricos:

-Peña carnavaleira Neymar que por bien no venga:

Comparsas

-La comparsa del Valle: 34.

-Los trapos: 24,75.

-La cura: 14,5.

-Los apóstoles:

-El desvelo:

Noticias relacionadas

-Dumbo:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents