Carnaval

Segunda semifinal del COAC Málaga 2026: buscando la perfección

Las comparsas de David Santiago y Marbella y las murgas de los Leones y el Chino destacan en la noche del lunes

Álvaro Díaz en su primer romancero infantil. / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

José Luis Pérez Cerón

Segunda semifinal del COAC en el Teatro Cervantes. Seis agrupaciones pondrán todo su talento para alcanzar la ansiada plaza en la Gran Final: las comparsas de David Santiago, Marbella y Sevilla y las murgas de los Leones, el Chino y de Jaén.

La sesión comienza a las 19:30 horas con las tres agrupaciones infantiles previstas para esta jornada: la murga infantil 'Los que vienen de Las Pirámides' y los dos romanceros de Álvaro Díaz Plaza.

Las crónicas de esta segunda semifinal aparecerán una vez se culmine el pase de cada agrupación.

Romancero infantil 'El poeta majareta de La Malagueta'

'El poeta majareta de La Malagueta', primer romancero infantil de la noche.

'El poeta majareta de La Malagueta', primer romancero infantil de la noche. / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

Álvaro Díaz Plaza comienza haciendo doblete en esta noche de lunes. El primero de sus romanceros es el que le lleva a convertirse en comparsista que busca inspiración a pie de la orilla. En su monólogo repasa el proceso de la creación de su comparsa y la cantidad de guiris que por el camino encuentra, a los que manda a San Pablo a ver el Cautivo.

En su crítica entra la competición entre las agrupaciones de adultos y los trucos para que parezca que dicen algo y, verdaderamente, que no haya contenido. Eso o que -asegura- pase lo que pase siempre gana la comparsa de Er Dito.

Durante su romancero también repasa aspectos de la ciudad como las zonas verdes, que han quitado aparcamientos, o la limpieza de la ciudad y la necesidad de baldeos. De su desparpajo, su capacidad escénica y su voz poco más podremos añadir. O sí. Una murga infantil y volvemos.

