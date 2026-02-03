La cuarta semifinal del COAC se aplaza al jueves 5 por la borrasca Leonardo

La situación climatológica adversa por la llegada de la borrasca Leonardo el miércoles 4 y las alertas por fuertes precipitaciones han provocado que la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga haya aplazado la cuarta semifinal del COAC a la noche del jueves 5. La sesión se mantendrá sin variaciones, aunque esta modificación ha provocado el segundo aplazamiento de la conferencia del Carnaval, prevista para la jornada de descanso del concurso.

La Fundación del Carnaval, a través de un comunicado en redes sociales, ha explicado que la decisión se toma de forma coordinada con el área de Fiestas y con el Teatro Cervantes, "priorizando en todo momento la seguridad de los componentes de las agrupaciones, del público y del personal técnico".

Así, la sesión de hoy se mantendrá sin variaciones, comenzando a las 19:30 horas con la celebración del día malaguista y con ocho agrupaciones según el presente orden:

-Agrupaciones infantiles Nos falta 1 pal' coro y La fábrica

-Murga Los máquina

-Comparsa La tierra canta

-Murga Los psico-zi

-Comparsa El asesino de comparsistas

-Murga Los del Prendimiento

-Comparsa El nacimiento de la tragedia

Por su parte, la cuarta semifinal del próximo jueves, comenzará a las 19:30 horas y, antes de conocer los nombres de las agrupaciones que cantarán en la Gran Final del viernes 6, recibirá a los siguientes grupos:

-Infantiles Una murga y pico y Campamento de verano "Las espeteras"

-Comparsa Los rebeldes

-Murga Lolailolailolá, los que siguen en el Mundial

-Comparsa Los estraperlistas

-Murga Los K.F.C. (Kentucky Family Country)

-Comparsa Con esta comparsa me conformo

-Murga Menuda noche