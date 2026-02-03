Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La voz alzada

Sin discutir la fe

Reírnos de nosotros mismos es un ejercicio de reafirmación muy poderoso

David Delfín

David Delfín

Málaga

Otra de las aportaciones del carnaval cantado a nuestra cultura local ha sido narrar el conjunto de realidades que se producen durante la Semana Santa, desde un punto de vista cómico y como una afirmación de religiosidad. Con las murgas 'Salvados por la Campana' (2003) o 'Las Mantis Religiosas' (2007), sus autores e intérpretes establecieron un canon de conversación con el público que ha sido ampliamente desarrollado y perfeccionado desde entonces. Aunque parezca lo contrario, la posmodernidad actual —y tecnológica— restringe libertades individuales, favoreciendo que, por ejemplo, las coplas carnavalescas sean un prototipo de pensamiento libre y creador, sin temor a la discusión pública. Reírnos de nosotros mismos, a la vez que se ofrecen propuestas de calidad humorística, ya sea en el Teatro Cervantes o en una esquina de la calle Larios, es un ejercicio de reafirmación muy poderoso. Además, si esta práctica se realiza sobre la religiosidad popular y sin cuestionar la fe, el carnaval resultante consolida creencias.

