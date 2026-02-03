El jurado de La Opinión valora la tercera semifinal del COAC 2026

El jurado de La Opinión valora a las agrupaciones de canto de la tercera semifinal, sumadas a los puntos de las dos anteriores sesiones. El resultado es el siguiente:

Murgas

-Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez: 31.

-Los arbadacarba: 30,5.

-Los ahumaos: 25.

-Los desamparados: 24,75.

-Peña carnavaleira Neymar que por bien no venga: 24.

-Los periféricos: 19,5.

-Los máquina:

-Los psico-zi:

-Los del prendimiento:

Comparsas

-La comparsa del Valle: 34.

-El desvelo: 32,75.

-Los apóstoles: 24,75.

-Los trapos: 24,75.

-Dumbo: 24.

-La cura: 14,5.

-La tierra canta:

-El asesino de comparsistas:

Noticias relacionadas

-El nacimiento de la tragedia: