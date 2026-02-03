Borrasca Leonardo:
Carnaval
El jurado de La Opinión valora la tercera semifinal del COAC 2026
Antes del parón forzoso por la borrasca Leonardo, los expertos valoran los tres pases de esta fase
El jurado de La Opinión valora a las agrupaciones de canto de la tercera semifinal, sumadas a los puntos de las dos anteriores sesiones. El resultado es el siguiente:
Murgas
-Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez: 31.
-Los arbadacarba: 30,5.
-Los ahumaos: 25.
-Los desamparados: 24,75.
-Peña carnavaleira Neymar que por bien no venga: 24.
-Los periféricos: 19,5.
-Los máquina:
-Los psico-zi:
-Los del prendimiento:
Comparsas
-La comparsa del Valle: 34.
-El desvelo: 32,75.
-Los apóstoles: 24,75.
-Los trapos: 24,75.
-Dumbo: 24.
-La cura: 14,5.
-La tierra canta:
-El asesino de comparsistas:
-El nacimiento de la tragedia:
