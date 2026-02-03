Tercera semifinal del COAC: calma antes de la tormenta

Tercera noche de semifinales con el calendario cambiado debido a la borrasca Leonardo. Tras la función de hoy, volveremos a vernos el jueves con la cuarta semifinal y el viernes con la esperada Gran Final. Estas circunstancias son extraordinarias y el Carnaval no escapa a ellas. Paciencia y a no cometer locuras

Dos agrupaciones infantiles abrirán la jornada con seis grupos adultos en competición: la comparsa de las Niñas con 'La tierra canta'; la de Jesús Gutiérrez con 'El asesino de comparsistas' y desde Almería llega 'El nacimiento de la tragedia'. En el apartado de murgas, vuelven los Malagüitas con 'Los máquina', los Zarbori con 'Los psico-zi' y los Niños con 'Los del prendimiento'.

La noche dedicada al Málaga CF, con un Cervantes blanquiazul, comenzó con la presencia de Basti y el equipo de los Supercapacitados que ha ganado el trofeo Fair Play, junto a autores y protagonistas del Carnaval. Un reconocimiento a un equipo dispuesto a hacer más humano el mundo.

Murga infantil 'Nos falta 1 pal' coro'

La Murguita actuó en la tercera semifinal con 'Nos falta 1 pal' coro'. / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

Casualidades o no, este coro góspel ha abierto la semifinal con un tipo blanquiazul gracias a sus túnicas, pañitos de croché y bufanda. Este cuasi coro de la Murguita canta a Momo, su amigo, sigue invitándonos a cantar con ellos. Como en su primer pasodoble, dedicado al Málaga CF, algo que se hereda y se transmite como la pasión al Carnaval. El segundo, a seguir defendiendo a la cantera. Los cuplés los cantan a su afición al cine y al uso del móvil de ellos (que es menos que el de los adultos).

En el final del popurrí homenajean a la murga Los desamparados, que empezó con la Murguita hace años. Qué necesarios siguen siendo los grupos infantiles. Qué necesario es curarles del mal de la competición. La enseñanza de hoy será el concurso limpio y cuidado cuando sean adultos. Crespi y Alberto saben cuál es la fórmula.