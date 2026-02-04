El nuevo andalucismo popular brotó y se engrandeció al mismo tiempo que el carnaval andaluz. Desde la conmoción del 4 de diciembre de 1977 y la copla de 'Raza Mora' (1978), los autores han acompañado la evolución de este sentir en una época en que la memoria de una comunidad borra o superpone recuerdos con excesiva rapidez. Es más, cuando la actualidad y la política fueron reduciendo la expresión de la identidad andaluza no folclórica, casi el único escenario en el que este discurso se ha mantenido vivo y en constante renovación ha sido en los carnavales de toda Andalucía. De Almería a Huelva y durante la actual democracia, las coplas —esencialmente memoria— han hilvanado mentalmente el andalucismo popular de una generación con la siguiente, realizando una aportación colosal a nuestro edificio identitario. Esto es especialmente apreciable en los más jóvenes, quienes, alejados sentimentalmente del emblema Caparrós, hallan en este completo relato respuestas a sus propias preguntas.

(A Juan José Téllez, maestro).