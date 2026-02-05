Carnaval
El jurado de La Opinión valora la cuarta semifinal del COAC Málaga
La última sesión de semifinales deja el ranking definitivo antes de la Gran Final
La última semifinal del COAC Málaga 2026 deja completo el ranking que el jurado de La Opinión ofrece desde las preliminares. La Gran Final del viernes 6 terminará con el fallo definitivo, por lo que dejaremos que el Carnaval siga su curso con las estatuillas y que sean ustedes los que valoren si es justo... o si, como su nombre indica, es un fallo.
Murgas
-Los máquina: 35,5.
-Mira si tenemos fe que lo intentamos otra vez: 31.
-Los arbadacarba: 30,5.
-Los del prendimiento: 27.
-Los psico-zi: 25,5.
-Los ahumaos: 25.
-Los desamparados: 24,75.
-Peña carnavaleira Neymar que por bien no venga: 24.
-Los periféricos: 19,5.
-Lolailolailolá, los que siguen en el Mundial:
-Los K.F.C. (Kentucky Family Country):
-Menuda noche:
Comparsas
-La comparsa del Valle: 34.
-El desvelo: 32,75.
-El asesino de comparsistas: 31,25.
-El nacimiento de la tragedia: 28,25.
-Los apóstoles: 24,75.
-Los trapos: 24,75.
-Dumbo: 24.
-La tierra canta: 21,5.
-La cura: 14,5.
-Los rebeldes:
-Los estraperlistas:
-Con esta comparsa me conformo:
