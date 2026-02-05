Última semifinal del COAC: el que haga, gana

Última noche de semifinales del COAC, donde todo se decidirá para la Gran Final de mañana. Tres murgas y tres comparsas compiten por hacerse con una plaza y, por tanto, con uno de los premios. Al finalizar el fallo del jurado se conocerá el orden de actuaciones, ante la falta de un día de descanso por medio, a causa de la borrasca Leonardo.

Antes de que procedan a leer las piezas, un apunte: las crónicas son un género complejo dentro del periodismo y trata de obedecer a ser una visión completa pero lógicamente subjetiva de alguien que, al menos, conoce el tema. No hablamos aquí de filias ni de fobias, sino de actuaciones que emocionan, divierten o dejan a medio camino. De valorar el trabajo de gente que aporta a una fiesta y que siempre, con sus puntos mejorables, merece un respeto. Y siempre se abre a un debate, obviamente argumentado.

Dicho esto, vamos allá.

Murga infantil 'Una murga y pico'

La primera agrupación de la noche fue la murga infantil del Susi, con la propuesta de sus pajarillos viendo cómo el telón se alzaba ante sus ojos. Solo viendo las sonrisas de los más pequeños con la ilusión de encontrarse de nuevo cantando sobre las tablas ya merece la pena que hagan así el Carnaval. Desde San Andrés cantan a Málaga y a su fiesta favorita.

Ya en el primer pasodoble hablaron del Cervantes, haciendo un recorrido por la historia de su familia, la murga del Susi, que ha cantado aquí tantas veces. Completaron con el segundo hablando de sus humildes orígenes, los barrios como San Andrés, que defenderán frente a los especuladores. Cuplés para la Champions burguer y para que las estrellas del Carnaval saquen más grupos infantiles.

Esa última reivindicación es una de las claves de la fiesta, que perdure y perviva con esa misma esencia de ser una fiesta compartida.

Cuarteto infantil 'Campamento de verano Las espeteras'

Subió el talón y la murga infantil del Susi seguía allí. No, no hubo ninguna confusión, el cuarteto del campamento 'Las espeteras' quiso incluirlos para completar parte de su parodia cuando, con las sardinas ya hechas, han ido todos a degustar semejante plato. Salieron volando mientras continuaba la actuación de las cuatro chicas, cada una de su tribu urbana, nos describían sus perfiles.

Juan Acedo hizo las delicias de Victoria, la malaguita de las cuatro, saliendo a escena y recibiendo el aplauso del respetable. Estuvieron preparando su cuarteto de Carnaval y decidieron hablar del uso del móvil, de la violencia escolar o de las muchas preocupaciones que siempre tienen los adultos. Coraje les da esa gente. También recibieron sus críticas el alcalde y el Carnaval, especialmente a quien desprecia a las infantiles. En los cuplés cantaron a su pasión por la comida y la recomendación de hacer deporte, así como a los deseos concedido por un genio de la lámpara.

Estribillo en favor de la cantera coreado. En las calles las volveremos a ver seguro y podremos seguir disfrutando de ellas.

Comparsa 'Los rebeldes'

Frente a la tiranía, libertarios. Ante la censura, coplas. Desde el callejón donde se atrincheran los carnavaleros de Almería vienen a defender a su fiesta, revestidos de colores de humor y fantasía, con las consecuencias que tiene luchar por lo que uno más quiere. En su presentación volvían a subirse a la grada donde hacer su actuación y deleitar a Málaga con su propuesta.

A la ciudad cantaron en el primer pasodoble. El Palo estuvo muy presente en el alma del autor, por su propia trayectoria, y estos indalos cantaron desde el corazón, desde quien conoce qué es la ciudad, hermana de su Almería natal. La emoción se vio en el grupo y entre los presentes. Idéntica emoción se vivió en el segundo pasodoble, un canto de un padre a un hijo que ha sido asesinado por su condición sexual, al que promete seguir luchando en su honor.

El primer cuplé pudo haber desbarrado, pero hicieron humor de la operación estética de Jorge Javier Vázquez sin contradecir el pasodoble anterior. En el segundo, dedicado a esas intenciones de año nuevo, remataban con lo lógico, caer en el vicio de nuevo, una de las cuestiones que siempre implementa el hecho de que sean propósitos. Segundo estribillo dedicado a Málaga, otro guiño más que se repetiría, discretamente, en el popurrí.

Junto a su actuación, de voces impecable, el teatrillo de sombras nos devolvía al recorrido de una familia que vivía los horrores de la batalla. Quizás faltó algo de fuerza al final, pero poco negativo se puede decir de su propuesta. Se agradece que las comparsas vengan a dejar su trabajo en pro de la misma fiesta.

El tipo: Carnavaleros en la barricada, en plena revolución.

Las coplas: Emotivo primer pasodoble a Málaga, vinculando el grupo a El Palo. Segundo muy completo, una charla sin retorno a su hijo asesinado por su condición sexual. Cuplés a la operación estética de Jorge Javier Vázquez y a su intención de quitarse los malos vicios, con estribillos diferentes, dedicando el segundo a Málaga.