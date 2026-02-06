Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agrupaciones finalistas del COAC Málaga 2026

Tras el fallo del jurado, que superó la medianoche, se realizó el orden de actuación de la Gran Final

Fallo del jurado del COAC Málaga.

José Luis Pérez Cerón

En la ciudad de Málaga, ya siendo viernes 6 de febrero de 2025, el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto ha decidido que las agrupaciones que concursen en la Gran Final, que comenzará a las 20:00 horas, sean las siguientes:

Murgas

-Los ahumaos

-Los máquina

-Los psico-zi

-Los del prendimiento

-Menuda noche

Comparsas

-La comparsa del Valle

-Los apóstoles

-El desvelo

-El asesino de comparsistas

-El nacimiento de la tragedia

Orden de actuación

-Murga Los del prendimiento

-Comparsa El asesino de comparsistas

-Murga Los ahumaos

-Comparsa Los apóstoles

-Murga Los psico-zi

-Comparsa El nacimiento de la tragedia

-Murga Los máquina

-Comparsa La comparsa del Valle

-Murga Menuda noche

-Comparsa El desvelo

