Agrupaciones finalistas del COAC Málaga 2026

En la ciudad de Málaga, ya siendo viernes 6 de febrero de 2025, el jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto ha decidido que las agrupaciones que concursen en la Gran Final, que comenzará a las 20:00 horas, sean las siguientes:

Murgas

-Los ahumaos

-Los máquina

-Los psico-zi

-Los del prendimiento

-Menuda noche

Comparsas

-La comparsa del Valle

-Los apóstoles

-El desvelo

-El asesino de comparsistas

-El nacimiento de la tragedia

Orden de actuación

-Murga Los del prendimiento

-Comparsa El asesino de comparsistas

-Murga Los ahumaos

-Comparsa Los apóstoles

-Murga Los psico-zi

-Comparsa El nacimiento de la tragedia

-Murga Los máquina

-Comparsa La comparsa del Valle

-Murga Menuda noche

Noticias relacionadas

-Comparsa El desvelo