El Carnaval aplaza los actos de mañana por la borrasca

Mañana, sábado, la Plaza de la Constitución y la calle Larios iban a recibir, como es tradición, a los carnavaleros. Finalizado el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto, las coplas iban a tomar las calles, su escenario natural. Sin embargo, la borrasca lo va a impedir: debido a los avisos meteorológicos, que anuncian importantes precipitaciones este sábado, la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha decidido "aplazar y reubicar los actos previstos para mañana".

Así, el pregón de Rafael Estades ‘Morta’ y Miguel Ángel Vegas ‘El Chorly’ y la gala de fantasías (dioses y diosas) se desarrollarán la semana que viene. La velada de dioses y diosas tendrá lugar el jueves 12 de febrero, a partir de las 20.00 horas, la Final en la Plaza se reubicará en los distintos escenarios repartidos en el centro histórico y el pregón se celebrará el 14 de febrero a partir de las 17.00 horas en la Plaza de la Constitución.