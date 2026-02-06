Llegó la despedida

El Concurso de Agrupaciones de Canto del Carnaval de Málaga llega a su fin. Atrás quedan noches inolvidables de preliminares, en las que descubrimos las apuestas de todos los grupos participantes este año, en todas las categorías. Sesiones de una fase clasificatoria que ha sido, cuanto menos, desconcertante, especialmente por el nuevo sistema de puntuación. Llegábamos al Teatro Cervantes con ilusión y emoción, conscientes de pisar el templo del carnavalero, pero también con una sensación agridulce. Bien… pero no del todo. Y es entonces cuando se abre paso la magia del carnaval y nuestro querido Dios Momo hace de las suyas, impregnando con su aura cada rincón del teatro durante todas las noches de semifinales.

Porque, más allá de que murgas y comparsas llegaran poniendo toda la carne en el asador para colarse en la final, lo más destacable de esta fase ha sido, sin duda, el público. El buen rollo ha sido protagonista absoluto de las cuatro semifinales. En contrapartida —y siempre desde mi humilde opinión— ha faltado contundencia en las letras, especialmente en los pasodobles. Es cierto que muchas veces lo mejor se guarda para la final, pero creo que este año, y más aún con la novedad en el sistema de puntuaciones, los grupos deberían haber lanzado aquí sus mejores armas. Me han faltado letras a Málaga. Letras que muerdan.

Es de justicia destacar algunos pasodobles que sí lograron marcar la diferencia y el elevar el nivel de la fase, tanto en comparsas como en murgas. Letras bien construidas, con verdad y emoción, que demostraron que si se afina el mensaje, el carnaval golpea donde debe. Aún así, y según mi parecer, no hemos vivido esas batallas apasionantes y encarnizadas de pasodobles que tanto me remueven por dentro. Se le ha cantando a Andalucía y a la sanidad de una manera más que justificada -porque todas las letras dedicadas a los problemas que sufrimos los andaluces son pocas -pero he echado en falta mensajes más localistas, escritos con colmillo, a modo de guadaña carnavalera. Letras que señalen, que incomoden y que nos interpelen directamente como ciudad.

En murgas en la competición ha habido de todo: muchos aciertos, notables mejoras, pero también algunos pinchazos. En cualquier caso, el jurado ha emitido el fallo y ahí están quienes se batirán el cobre por los premios en la gran final.

Por mi parte, me despido —solo por este año— de este espacio que vuelve a brindarme la oportunidad de asomarme al carnaval y compartir mis impresiones con libertad y cariño. Un lugar al que siempre regreso y al que siempre me sentiré vinculada. Gracias por seguir abriendo esta ventana y confiar en mi mirada.

Disfrutemos de lo que queda. Recemos para que la lluvia nos dé tregua y podamos reventar la calle. Y, sobre todo, no nos enfademos, joe… que esto es CARNAVAL.