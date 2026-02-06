La voz alzada
Que el mundo exista
En las coplas se valora tanto la mirada como el cuestionamiento de lo mirado, así como la influencia social que ejercen desde abajo hacia arriba
Como el amanecer, la literatura sirve para iluminar el mundo (Borges). En las coplas se valora —además de la música y la interpretación— tanto la mirada como el cuestionamiento de lo mirado, así como la influencia social que ejercen desde abajo hacia arriba. Y porque en ellas se debaten los valores de una comunidad en su tiempo, también se constituyen en un prototipo cultural que colabora, desde dentro, al progreso de la sociedad. La visibilidad en los medios tradicionales, las redes sociales y las plataformas digitales es clave en esta interacción que se produce en el actual carnaval cantado andaluz. En mi opinión, los mejores autores son considerados —por narradores, escritores y críticos— como intelectuales populares. A través de sus creaciones expresan la forma misma de la cultura: aquello que reside en el contenido de las ideas y en lo que estas significan para una comunidad. Autores que, al contemplar lo que nos sucede desde otro ángulo, contribuyen a que el mundo exista.
