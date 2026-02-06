Disculpen que en estas publicaciones haya empleado el masculino genérico de nuestra lengua para referirme a los logros significativos de las mujeres y hombres del carnaval durante casi cinco décadas. La natural incorporación de la mujer a la fiesta desde 1980 fue una adhesión que no se produjo en otras provincias hasta muchísimos años después, ni con la misma aceptación, por lo que corresponde destacarlo. Las coplas despliegan ejemplos y opiniones que zarandean o complementan a las de las élites (políticas), ideales que actúan como aceleradores porque guían la acción social, produciendo cambios de valores en muy diversos ámbitos, como sucedió en relación con los derechos y la presencia de la mujer. Murgas mixtas desde 1980 e integradas exclusivamente por mujeres cantantes desde 1983… Y lo más sobresaliente: el discurso de varias generaciones de mujeres en los libretos desde los primeros años noventa, así como la interpretación compartida en las comparsas a partir de este siglo. ¿Nuestro carnaval cantado como precursor de la conciencia igualitaria? Sí