Carnaval
'Los máquina' y 'La comparsa del valle' ganan el COAC Málaga 2026
La decisión del jurado se conoció pasadas las 4 de la madrugada
En la ciudad de Málaga, siendo la madrugada del día 7 de febrero de 2026, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval eligió a sus ganadores en las dos principales modalidades en liza en el concurso. Así, tras la Gran Final del COAC y el fallo del jurado, los premios fueron los siguientes:
Murga
1º Los máquina
2º Los psico-zi
3º Los ahumaos
4º Menuda noche
5º Los del prendimiento
Comparsa
1º La comparsa del valle
2º El asesino de comparsistas
3º El desvelo
4º Los apóstoles
5º El nacimiento de la tragedia
- COAC Málaga 2025: estos son los ganadores
- Todo lo que saber del Carnaval de Málaga 2025: concursos, actividades, actuaciones y horarios
- Confusión con el itinerario del Gran Desfile del Carnaval de Málaga
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026
- Pepe León pone el teatro bocabajo con su parodia del alcalde en una quinta preliminar desigual
- Agrupaciones finalistas del COAC Málaga 2026
- Una 'desbandá' revienta el teatro con un altísimo nivel musical y de voces en el COAC Málaga
- El Carnaval de Málaga ya tiene a sus nuevos dioses