Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuerpo en SayalongaBorrasca MartaDesalojos Cuevas del BecerroAgresiónDesalojos en BenaojánGrazalemaBar DiamanteFinal del COACUnicaja-Morabanc
instagramlinkedin

Carnaval

'Los máquina' y 'La comparsa del valle' ganan el COAC Málaga 2026

La decisión del jurado se conoció pasadas las 4 de la madrugada

'Los máquina', murga ganadora del COAC 2026.

'Los máquina', murga ganadora del COAC 2026. / Fundación Carnaval Málaga / Mauri Conde

José Luis Pérez Cerón

José Luis Pérez Cerón

En la ciudad de Málaga, siendo la madrugada del día 7 de febrero de 2026, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto del Carnaval eligió a sus ganadores en las dos principales modalidades en liza en el concurso. Así, tras la Gran Final del COAC y el fallo del jurado, los premios fueron los siguientes:

Gran final COAC Málaga 2026

Gran final COAC Málaga 2026

Ver galería

Murga 'Los del Prendimiento'. Final COAC Málaga 2026 / Fundación Carnaval

Murga

1º Los máquina

2º Los psico-zi

3º Los ahumaos

4º Menuda noche

5º Los del prendimiento

Comparsa

1º La comparsa del valle

2º El asesino de comparsistas

3º El desvelo

4º Los apóstoles

Noticias relacionadas y más

5º El nacimiento de la tragedia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents