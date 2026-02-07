En la era 'pos-'

La evolución de la copla carnavalesca andaluza actual responde a un proceso de más de dos siglos, fruto del sentir de cada momento y de la necesidad de dotar de contenido a cada paso hasta hoy. Vivir es narrar: cohesionarnos mediante micronarraciones. En esta etapa de poscapitalismo y posverdad, en la que los mensajes se reducen a productos de consumo o a emociones simplificadas, la copla ofrece una valiosa combinación de información y narración que explica en gran medida el alcance de su éxito. Informa y orienta, captura el presente y lo convierte en historia, promoviendo la reflexión crítica y atrayendo a una audiencia amplia bajo la experiencia singular del carnaval. Y lo hace, además, en una era marcada por la impaciencia y la dificultad para profundizar, consecuencia del exceso y la inmediatez informativa. En suma, el carnaval cantado se erige como una narrativa arraigada en el modo de sentir de una época e, incluso cuando se aleja del acontecimiento originario, consolida nuestros pasos en esta 'era pos-'.