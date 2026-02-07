Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Señor De la Torre

El Carnaval merece, como colectivo, un reconocimiento institucional

David Delfín

David Delfín

Málaga

Por razones obvias, usted ya es un alcalde histórico. Tras más de treinta años en la gestión municipal, Málaga se ha transformado, legando una impronta que es y será analizada con detenimiento. Por su experiencia, sabe que el concepto moderno de Historia es aquel que reconoce el espíritu creador y perseverante de un pueblo para desarrollarse y crecer. Una cualidad que no le es ajena, si recordamos que, por ejemplo, encabezó la reclamación por la UMA o el autonomismo andaluz. Permítame: el Carnaval, a las puertas de cumplir medio siglo desde su recuperación, merece, como colectivo, un reconocimiento institucional. No porque lo necesite, sino porque es imprescindible inscribir la gesta cultural realizada y mantenida por al menos cuatro generaciones. Sea, pues, un alcalde histórico también por promover un premio ilustre a los carnavaleros, en reconocimiento a su obvia contribución, de la que usted, además, ha sido testigo. Su épica como regidor ya figura para siempre en las coplas; reconózcalos públicamente.

