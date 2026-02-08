Sigue en directo el desfile del Carnaval de Málaga 2026

A pesar del retraso por las lluvias que dejó ayer el temporal, el Carnaval de Málaga inició oficialmente su jornada carnavalera este mediodía, comenzando con el pregón infantil y la elección del príncipe y princesa Dios Momo Infantil y Diosa Infantil.

El Gran Desfile del Carnaval de Málaga ha arrancado esta tarde desde las 17.30 horas, en el Paseo del Parque a la altura del Ayuntamiento. El pasacalles avanzará por el Paseo hasta la Plaza de la Marina y calle Larios y concluirá en la Plaza de la Constitución.