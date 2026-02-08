Carnaval de Málaga
Sigue en directo el desfile del Carnaval de Málaga 2026
Este mediodía, el pregón infantil y la elección del príncipe y princesa Dios Momo Infantil y Diosa Infantil dio inicio a la agenda carnavalera de la capital
A pesar del retraso por las lluvias que dejó ayer el temporal, el Carnaval de Málaga inició oficialmente su jornada carnavalera este mediodía, comenzando con el pregón infantil y la elección del príncipe y princesa Dios Momo Infantil y Diosa Infantil.
El Gran Desfile del Carnaval de Málaga ha arrancado esta tarde desde las 17.30 horas, en el Paseo del Parque a la altura del Ayuntamiento. El pasacalles avanzará por el Paseo hasta la Plaza de la Marina y calle Larios y concluirá en la Plaza de la Constitución.
- COAC Málaga 2025: estos son los ganadores
- Todo lo que saber del Carnaval de Málaga 2025: concursos, actividades, actuaciones y horarios
- Confusión con el itinerario del Gran Desfile del Carnaval de Málaga
- Puntuaciones del jurado de La Opinión en el COAC 2026
- Agrupaciones finalistas del COAC Málaga 2026
- Pepe León pone el teatro bocabajo con su parodia del alcalde en una quinta preliminar desigual
- Una 'desbandá' revienta el teatro con un altísimo nivel musical y de voces en el COAC Málaga
- El Carnaval de Málaga ya tiene a sus nuevos dioses