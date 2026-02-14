Málaga da una lección de Carnaval antes de enterrar la guasa otro año más

Esta noche, sí. Después de que las borrascas de las últimas semanas pospusieran el pregón y la batalla de las flores, dos de las citas cumbres de Don Carnal, esta noche, por fin, las calles del Centro Histórico se convirtieron en el gran templo de las coplas y la emoción malagueñas.

Rafael Estades 'Morta' y Miguel Ángel Vegas 'El Chorly', dos «maestros de la guasa», tal y como fueron presentados, fueron los encargados de realizar el pregón del Carnaval; fue una lección magistral («Venimos a dar una clase que hacía falta pa las nota, Carnaval explicadito pa que nadie se haga el sota»), docencia carnavalera y también un repaso a la Málaga de ahora mismo.

Rafael Estades Angel “El Morta” y Miguel Angel Vegas conocido popularmente como “El Chorly” son los encargados de hacer el pregón del carnaval de Málaga 2026 / Gregorio Marrero

Empezaron recordando a Miguel Cabeza y terminaron homenajeando a Pascual, de Cantores de Híspalis, reivindicando la esencia de nuestra ciudad en tiempos que parecen diluirla: «Málaga está muy moderna, muy bonita y muy global, / pero que no se pierda nuestra jerga, el chavea, la chorraera y el noniná», espetaron. «No estamos contra el turismo, bienvenidos y tos hermanos, pero hay más guiris en Málaga que boquerones vitorianos», afirmaron en otro pasaje del pregón.

La calle Larios, abarrotada / Gregorio Marrero

Mañana, terminará esta accidentada edición del Carnaval de Málaga, con tres citas tradicionales: la Gran Boqueroná, el desfile por las calles del Centro Histórico y, cómo no, el Entierro del Boquerón.