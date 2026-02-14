Carnaval
Málaga da una lección de Carnaval antes de enterrar la guasa otro año más
El tiempo por fin acompañó para que dos de las grandes citas de la fiesta de Don Carnal, la batalla de las flores y el pregón, llevaran el papelillo y las ganas de pasárselo bien a las calles del Centro
Esta noche, sí. Después de que las borrascas de las últimas semanas pospusieran el pregón y la batalla de las flores, dos de las citas cumbres de Don Carnal, esta noche, por fin, las calles del Centro Histórico se convirtieron en el gran templo de las coplas y la emoción malagueñas.
Rafael Estades 'Morta' y Miguel Ángel Vegas 'El Chorly', dos «maestros de la guasa», tal y como fueron presentados, fueron los encargados de realizar el pregón del Carnaval; fue una lección magistral («Venimos a dar una clase que hacía falta pa las nota, Carnaval explicadito pa que nadie se haga el sota»), docencia carnavalera y también un repaso a la Málaga de ahora mismo.
Empezaron recordando a Miguel Cabeza y terminaron homenajeando a Pascual, de Cantores de Híspalis, reivindicando la esencia de nuestra ciudad en tiempos que parecen diluirla: «Málaga está muy moderna, muy bonita y muy global, / pero que no se pierda nuestra jerga, el chavea, la chorraera y el noniná», espetaron. «No estamos contra el turismo, bienvenidos y tos hermanos, pero hay más guiris en Málaga que boquerones vitorianos», afirmaron en otro pasaje del pregón.
Mañana, terminará esta accidentada edición del Carnaval de Málaga, con tres citas tradicionales: la Gran Boqueroná, el desfile por las calles del Centro Histórico y, cómo no, el Entierro del Boquerón.
