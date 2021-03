Aqualia gestionará el abastecimiento de agua a uno de los mayores complejos industriales de Arabia Saudí

Aqualia, a través de su empresa participada saudí HAAISCO (Haji Abdullah Alireza & Co. Integrated Services Ltd), acaba de adjudicarse el contrato para la operación y mantenimiento de la desaladora y el sistema de distribución de agua potable del área industrial de Jizán (Jizan City for Primary and Downstream Industries – JCPDI), en el extremo suroeste de Arabia.

La planta tiene capacidad para producir 60.000 m3 de agua desalada al día, tanto de agua potable como de servicio, que serán suministrados a las industrias instaladas en el complejo. Entre sus procesos de tratamiento destacan un sistema de flotación por aire disuelto, una ultrafiltración de agua de mar, módulos de ósmosis inversa y un post tratamiento para adecuar el agua a los requerimientos de utilización. Además, cuenta con todos los medios auxiliares como una dosificación de productos químicos, un sistema de producción de hipoclorito sódico in situ, los correspondientes sistemas de bombeo y una red de suministro a todo el polígono.

El cliente, Marafiq, la compañía responsable del suministro de agua y electricidad en las regiones saudíes de Jubail y Yanbú, cuyos accionistas mayoritarios son el estado saudí y Saudi Aramco, ha adjudicado la gestión de las instalaciones por un periodo de 3 años a través de un proceso de licitación y por criterios estrictamente técnico-económicos.

La ciudad de Jizán para industrias primarias y descendentes se encuentra situada en el extremo suroeste del Reino de Arabia Saudita. Este enclave industrial se extiende a lo largo de más de 11 kilómetros de costa, cuenta con un área total de más de 100 km2 y está situado junto al tercer puerto más importante de Arabia Saudita, en el Mar Rojo. El núcleo de Jizán, dedicado al sector secundario, mantiene una ubicación estratégica debido a su proximidad a las rutas marítimas internacionales, aloja numerosas compañías internacionales de transformación y constituye un enclave transcendental para el desarrollo económico del país.

Aqualia en Oriente Próximo

El valor total de los contratos que actualmente Aqualia gestiona en la Península Arábiga (Arabia Saudí, EAU, Qatar y Omán) supera los 600 millones de euros. En su mayoría son de carácter concesional y responden a modelos de colaboración público-privada. De esta manera Aqualia presta servicio en la región a más de seis millones de habitantes.

Entre estos contratos destacan el de operación y mantenimiento de la red de saneamiento y depuración de la zona este de Abu Dabi (ciudad de Al Ain), la operación y mantenimiento del sistema de saneamiento de Abu Dabi capital y las islas adyacentes Al Reem, Al Maryah y Al Saadiyat, la gestión de las infraestructuras hidráulicas del puerto omaní de Sohar o la gestión del sistema de saneamiento de Al Dhakhira en Qatar.

En el Área MENA, Aqualia alcanzó una facturación de 163 millones de euros en 2020, lo que supuso casi un 14% del total de sus ingresos.

Reciente adquisición de HAAISCO

A comienzos del 2020, Aqualia adquirió al grupo saudí Haji Abdullah Alireza el 51% de la sociedad HAAISCO (Haji Abdullah Alireza Integrated Services Ltd) encargada esta última de la operación y mantenimiento de varias desaladoras en Arabia. Entre ellas se encuentra la planta del aeropuerto internacional King Abdulaziz, de Jeddah, concesión de la sociedad Qatarat, de la que Aqualia también adquirió un 51% en la misma operación. Con ello se inició una alianza que en poco tiempo está ya produciendo relevantes éxitos como esta adjudicación en Jizán.

HAAISCO opera y mantiene igualmente otras dos desaladoras en Arabia Saudí: la de agua de mar por ósmosis inversa de la KAUST University, ubicada en Thuwal y que produce 52.250 m3 diariamente. También gestiona para Aramco-Sumitomo la planta de desalación MED (destilación multi-efecto) de Rabigh, de 10.000 m3 de producción diaria.