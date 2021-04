El XTB Investor Day, que cumple siete años de trayectoria, se ha convertido en el mayor evento online para inversores en España sobre las nuevas tendencias en el mundo de la inversión y los mercados. Este año la cita será el sábado 17 de abril, una jornada en la que, de manera totalmente gratuita, se podrá asistir a más de 25 ponencias, entrevistas y análisis de la mano de los principales referentes en Bolsa y finanzas procedentes del mundo de la gestión de fondos, la economía y el ámbito de la digitalización. Una nutrida agenda que ofrecerá una completa visión, desde diferentes perspectivas, de la situación, los problemas y las oportunidades en el contexto actual.

Durante los últimos meses las bolsas han recuperado gran parte de las caídas sufridas durante el año pasado, y la campaña de vacunación ha despertado el optimismo sobre un fuerte crecimiento. Las políticas monetarias de los bancos centrales han ayudado a mantener la confianza, pero sus próximas decisiones podrían incrementar la volatilidad en los países y compañías acostumbradas a los bajos costes de financiación.

España continúa con las mismas preocupaciones sobre cómo debería afrontar la reconstrucción económica, que estrategias utilizar para frenar el endeudamiento o cómo crear empleo de forma sostenible.

Especialistas de reconocido prestigio

Economistas de referencia como Daniel Lacalle, José María Gay de Liébana, José Carlos Diez, Gonzalo Bernardos y José María O´Kean entre otros responderán a las principales preocupaciones de los inversores.

Para analizar la situación actual de los mercados financieros y conocer las mejores estrategias y qué valores ofrecen las mejores oportunidades, XTB contará con la participación de gestores de fondos de reconocido prestigio como Lola Solana de Santander Asset Management, Javier Ruiz de Horos AM, Javier Galán de Renta 4, Emérito Quintana de Numantia Patrimonio Global, Luis García de Mapfre AM, Alejandro Estebaranz de True Value y Juan Manuel Mazo, antiguo gestor de Maral Macro.

Para una imagen más global de la situación económica, destacamos las colaboraciones de varios de los responsables de estrategia de las principales entidades españolas como Rafael Doménech de BBVA, Pablo Gil de XTB, Francisco Quintana de ING, Carlos Romero de AZ Valor o Henrik Lumholt, ex de Bank of América. También podremos disfrutar de la visión de expertos en el sector de la comunicación como Luis Vicente Muñoz de Capital Radio, Fernando Luque de Morningstar o Sara Busquets de Investing.

Este evento también se retransmitirá para Latinoamérica, por lo que podremos disfrutar de la experiencia de varios expertos sobre la situación económica de esta región y qué oportunidades presenta para el futuro. Figuras de máxima relevancia como Arturo Galindo, Exgobernador del Banco Central de Colombia, Jonathan Heath, Subgobernador del Banco Central de México o Julio Velarde del Banco Central de Reserva de Perú, nos compartirán las claves de la recuperación económica.