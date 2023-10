Joaquín estrena vida. El famoso futbolista continúa con su nueva etapa después de anunciar su retirada del Betis. Nos cuenta que está adaptándose “a los nuevos cambios, pero feliz. Con nuevos proyectos y nuevas ilusiones, y para mí esto era lo más importante, seguir trabajando y por supuesto ligado al futbol”.

Nuevas ilusiones para el carismático y polifacético ex capitán del Betis, que además del futbol arrasa en todas sus apariciones televisivas. Él tiene claro que va a seguir vinculado al deporte y tiene uno en su punto de mira: “La gente muchas veces se lo toma a cachondeo pero me gusta mucho el tenis. Tengo un buen costao y la gente no se lo cree pero ahora me voy a aficionar de verdad”.

El futbolista sigue siendo embajador de Gillette, una marca que para él es felicidad y ya es parte de su familia. “No me ves la cara que tengo de felicidad. Llevamos años colaborando y al final es una familia”, asegura. Joaquín es un ganador, dentro y fuera del campo.