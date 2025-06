JLF Valladolid España 2025 concluye: una vibrante celebración del diálogo literario, artístico y cultural.

La edición 2025 del JLF Valladolid España reunió a escritores, poetas y pensadores de diversas culturas, permitiendo diálogos literarios, artísticos y lingüísticos dinámicos, tanto en inglés como en español. El festival es la única edición internacional de JLF que se celebra en un país no angloparlante.

La edición 2025 del JLF Valladolid España tuvo como objetivo tender puentes entre las culturas de España e India. El festival fue producido por la compañía india Teamwork Arts, en colaboración con Casa de la India, y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, junto con la Universidad de Valladolid e IE University. Asimismo, el festival se celebró en colaboración con la Embajada de la India en España, la Embajada de España en la India, la Fundación Consejo España India, la Fundación Consejo España y el ICCR. También recibió el respaldo de Abadía Retuerta, Fever y KIIT, como socios de Hospitalidad, Celebración y Conocimiento.

“Desde los vibrantes diálogos en Valladolid hasta la serena belleza de Abadía Retuerta, la edición de este año de JLF Valladolid España ha sido una celebración extraordinaria de ideas, historias y de nuestra humanidad compartida. Estamos profundamente agradecidos a nuestros estimados socios—Casa de la India, el Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Universidad de Valladolid, IE University, la Embajada de la India en España, la Embajada de España en la India, la Fundación España India, el ICCR, Abadía Retuerta, Fever y KIIT—por su apoyo y por creer en el poder transformador de la literatura para conectar culturas y comunidades. Al cerrar esta edición, miramos con entusiasmo hacia muchos más capítulos enriquecedores que viviremos juntos”, comentó Sanjoy K. Roy, director general de Teamwork Arts.

Guillermo Rodríguez, director de Casa de la India, añadió: “Durante estos tres días, el Campo Grande de Valladolid se ha transformado en un espacio encantado, lleno de poesía, música, yoga, astronomía, artesanía y diálogo. El festival es una verdadera amalgama del ARTE con mayúsculas, que une a intelectuales, autores y público en una comunión casi ritual, demostrando así la posibilidad de tender puentes a través de un lenguaje más poderoso que las palabras: el lenguaje de la belleza”.

JLF. / .

Por su parte, Sheetal Birla, gerente general de Fever para India, dijo: “A medida que Fever continúa expandiendo su presencia en India, esta colaboración representa un paso más en sus esfuerzos por llevar experiencias culturales a una audiencia más amplia. Estamos emocionados de colaborar con socios excepcionales que comparten nuestra visión de hacer que la cultura india sea más accesible. La misión de Candlelight es democratizar el acceso a la música clásica uniendo fuerzas con instituciones, marcas y agentes culturales, además de apoyar a talentosos artistas locales y ofrecer una variedad diversa de programas que conecten con el público local, todo ello en lugares impresionantes y diseñado para atraer a personas con diferentes gustos”.

La edición española de lo que se considera el festival literario más importante de Asia, tras el éxito de dos ediciones anteriores, se organizó con el propósito de establecer un diálogo literario, artístico y cultural entre las tradiciones literarias de la India y la comunidad hispanohablante. JLF Valladolid España 2025 reunió a escritores, pensadores, poetas y narradores en una celebración global de la literatura, abordando temas tan diversos como la música y la poesía, la ficción, la gastronomía, la historia, la geopolítica, la literatura de viajes, la ciencia y las matemáticas, y ha acogido a más de 10.000 asistentes.

Tras su inauguración en IE University (Madrid) y una bienvenida inicial en Casa de la India, la apertura oficial se celebró en el Parque Campo Grande de Valladolid, con la participación de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid; Shubhra Sharma, jefa de cultura de la Embajada de la India en España; Mar Sancho, viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León; Antonio Largo, rector de la Universidad de Valladolid; Namita Gokhale, cofundadora y codirectora del Jaipur Literature Festival; y Sanjoy K. Roy, director general de Teamwork Arts.

Esta edición también ofreció un exclusivo Paquete Turístico “Amigos del Festival”, que brindó a visitantes de todo el mundo la oportunidad de vivir todas las experiencias del JLF Valladolid España. El festival incluyó además conciertos y espectáculos, con actuaciones de la banda de jazz-funk de Nueva Delhi Princely States Dub Orchestra, el grupo de música del mundo Rajasthan Josh, la cantante india Puja Mehra, y el reconocido sitarista y compositor indio Pandit Shubhendra Rao, entre otros.

Conversaciones entre autores e intelectuales

JLF Valladolid España 2025 contó con la participación de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos la reconocida escritora y columnista india Shobhaa De; Romy Gill, chef, escritora gastronómica y presentadora de radio británico-india, cuya última obra On The Himalayan Trail ganó el Premio Culinario ICAP en 2023. La historiadora y arqueóloga Josephine Quinn compartió su visión sobre su libro How the World Made the West, una audaz relectura de los orígenes de la civilización occidental, mientras que el matemático y divulgador científico Marcus du Sautoy, profesor en la Universidad de Oxford, habló de su libro Thinking Better: The Art of the Shortcut in Math and Life.

También participaron la periodista y autora Taran N. Khan; el poeta y artista gráfico Juan Carlos Mestre; la periodista y escritora venezolana Karina Sainz Borgo; Paulo Lemos Horta, profesor de literatura en NYU Abu Dhabi y editor de The Annotated Arabian Nights; el historiador Andrea Rizzi, autor de La era de la revancha; la periodista y poeta chilena Violeta Medina; el escritor y periodista británico Anthony Sattin, autor de Nomads; la poeta británica Mona Arshi; el periodista y escritor español Jesús Ruiz Mantilla; y Sheena Patel, autora de I’m a Fan y ganadora del British Book Award 2023, considerada una de las voces más destacadas de la nueva narrativ británica.

Gala Candlelight® en Abadía Retuerta LeDomaine

La velada de clausura del festival tuvo lugar en Abadía Retuerta LeDomaine, que se transformó en un escenario de ensueño, iluminado por miles de velas, para un exclusivo concierto Candlelight®. El programa fusionó música y danza india, con actuaciones de Lydia Cobuscean y Pandit Shubhendra Rao al sitar. También se estrenó Breathing Stones, con música de la maestra Saskia Rao-de Haas, coreografía Kuchipudi de Arunima Kumar y dirección artística y danza de Mónica de la Fuente.

La rica oferta musical del festival incluyó también actuaciones del dúo folk Alma Sones, formado por Mª Eugenia López y Virginia Ferrero; el dinámico grupo Eclipsa2, con Carlos Soto (flauta) y Miguel Abad (zanfona); así como de artistas individuales como el gaitero gallego Germán Ruiz, el percusionista latino Yonder Rodríguez, el pianista de jazz Jesús Bravo, y la soprano española Lydia Cobuscean.

Este evento reforzó el compromiso de Fever y Teamwork Arts de crear experiencias culturales únicas y accesibles para todo tipo de público.