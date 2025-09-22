La ciudad es la nueva pasarela
El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista esta temporada
Redacción
Jon Kortajarena, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel toman la ciudad de Lisboa como una pasarela, irradiando diversión, frescura y naturalidad.
Los looks vienen cargados de nuevas tendencias: el street style se adueña de la temporada. Ya es otoño en El Corte Inglés.
Esta temporada predominan los tonos cálidos y sofisticados como el marrón, el gris topo y el berenjena. El animal print, especialmente el estampado de serpiente, se convierte en protagonista, mientras que las prendas estructuradas y las siluetas marcadas se imponen como símbolo de poder, estilo y personalidad.
La campaña ha sido realizada por la productora CAP, dirigida por Álvaro Colom y los equipos internos de El Corte Inglés. La canción elegida es River de Miley Cyrus.
- Málaga llevará a cabo una iniciativa ciudadana para demostrar cómo los árboles refrescan las ciudades
- Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
- Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: 'Todo es casero
- Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-NBA G League United, final de la Copa Intercontinental FIBA 2025
- La falta de oferta abre un mercado de pisos okupados a la venta en Málaga
- Enfermero agredido en Málaga: “Uno se plantea muchas veces incluso dejar la profesión”
- Lugares marcados por la tragedia: crece el 'turismo oscuro' en Málaga