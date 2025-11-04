Interapothek, ‘ia’, mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias

Interapothek, ia, se posiciona también como marca propia líder en el análisis segmentado según la ubicación de las farmacias: en zonas urbanas, de calles transitadas (6,8 puntos frente a los 6 de la media) como no transitadas (7,2 frente a 6,1 de la media), o en relación a su facturación: oficinas que superan los 1,7 millones de euros anuales (con 6,9 puntos frente a los 5,8 de la media) o en las que facturan medio millón de euros anuales (7,7 puntos frente a 6,7 de la media). Todo esto hace que Interapothek sea la referencia nacional en marcas propias de distribución farmacéutica también en el bloque que analiza sus valoraciones de manera segmentada.

El benchmarking de marcas propias refleja, en conjunto, una evolución positiva de Interapothek, ia, en el último año, en el que ha pasado de la segunda posición en 2024, año en el que también fue valorada con una puntuación superior a la media, con 6,97 puntos frente a los 6,02 del promedio general, a la primera posición en 2025, con un 7,07 frente al 6,13 de la media.

Interapothek es una marca exclusiva capaz de competir con fuerza en el sector donde ha logrado introducirse en farmacias de todo el territorio nacional, y, en general, en el mercado de consumo” Isabel Santos — Directora

El resultado de la evaluación es especialmente relevante teniendo en cuenta el valor que, según el estudio, confieren los consumidores al autocuidado, materia a la que el 76 por ciento de los encuestados otorga una importancia alta, especialmente en las categorías de productos naturales (41% de las farmacias) y suplementos alimenticios (22%) (datos de la encuesta Through Leadership realizada a 1001 compradores en 2025, incluida en el Benchmarking), categorías, ambas, incluidas en el portfolio de la marca ‘ia’.

UNA MARCA EXCLUSIVA

El posicionamiento de la marca de farmacia de Hefame responde, tal como explica su directora y máxima responsable también del área de Marketing de la cooperativa, Isabel Santos, “a cuestiones como la calidad farmacéutica, que garantiza que los productos cumplen los máximos estándares de calidad, tanto en formulación como en fabricación; la innovación como motor de crecimiento, atendiendo las demandas y necesidades de las farmacias y las tendencias del mercado y del consumidor; el compromiso con la farmacia, a la que la marca Interapothek, ia, ayuda a diferenciarse y competir con otros canales de distribución; el diseño, como valor de diferenciación (que ya ha obtenido 17 premios nacionales e internacionales), y la accesibilidad y rentabilidad, con productos que mantienen una buena relación calidad-precio”. También es esencial, agrega, “la percepción que tienen de los productos ‘ia’ las farmacias, a quienes la ejecutiva agradece su valoración".

Todos estos factores han permitido, tal como explica la ejecutiva, posicionar a Interapothek, ia, como una marca exclusiva del canal farmacéutico, “capaz de competir con fuerza en el sector, donde ha logrado introducirse en farmacias de todo el territorio nacional, y, en general, en el mercado de consumo”. “También es un ejemplo claro de cómo el compromiso y la innovación pueden generar valor real para la farmacia”, afirma. La directiva añade, en este sentido, que la cooperativa trabaja actualmente en la incorporación de la inteligencia artificial en distintos proyectos para las farmacias que se traducirán en el corto y medio plazo en una mayor calidad del servicio que prestan.