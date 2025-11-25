Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abrigo

Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

El actor y modelo continúa con su colaboración con Martin Miller´s Gin y con la firma OOTO, de la que es director creativo

Andrés Velencoso presenta "A prueba de Islandia"

Andrés Velencoso presenta “A prueba de Islandia”

Redacción

Redacción

Madrid

“A prueba de Islandia” es una colaboración entre la ginebra Martin Miller´s y la firma de moda masculina OOTO. Se trata del diseño de un abrigo de edición limitada que se podrá adquirir estas Navidades en un pack exclusivo junto a una botella de Martin Miller´s Gin. Ambas marcas unen en este proyecto funcionalidad, sofisticación y carácter. Según explica Andres Velencoso, este proyecto “supone la unión de mis tres pasiones: viajar, crear y la moda. En esta ocasión hemos inviado a la firme OOTO creando una pieza única pensado para gente aventurera y con carácter”.

El abrigo diseñado para combatir climas extremos forma parte de la colección Otoño/Invierno 2025-26 de la firma OOTO de la que Velencoso es director creativo. Un regalo perfecto para los amantes del diseño y la coctelería. Esta segunda colaboración de ambas marcas representa una filosofía que comparten y que busca el equilibrio entre la perfección, el estilo y la autenticidad.  A prueba de Islandia celebra el legado islandés de Martín Miller´s Gin, que nace de un viaje que emprendió su fundador para encontrar el agua más pura del mundo y que, ahora, quiere rendir un homenaje a sus inicios.   Para Velencoso, “Islandia es el corazón de esta aventura, como ya lo fue para Martín Miller´s buscando el agua más pura del mundo para crear la ginebra perfecta”

El pack a la venta próximamente a través de la tienda de Amazon incluye una botella de la ginebra premium y el abrigo diseñado por OOTO y que está fabricado con fibras textiles recicladas y un tejido exterior resistente al agua, capaz de soportar las frías temperaturas de la isla atlántica.

TEMAS

