Dj Nano, Carlos Jean, Les Castizos, Óscar Martínez y Mickey Pavón animarán las noches de Madrid On Ice

Madrid On Ice apuesta, por segundo año consecutivo, por el ocio, el deporte, la diversión, la gastronomía y la música en directo, con un extenso catálogo de Djs que animarán las noches en el Riyadh Air Metropolitano, convertido en la pista de hielo más grande de Europa del 22 de diciembre al 11 de enero.

El estadio contará con sesiones de tarde desde las 19 hasta las 23 horas de la mano de artistas como Carlos Jean, Dj Nano, Les Castizos, Óscar Martínez, Mickey Pavón, Nikka, Barce, Pablo Navarro & Brass Band, Gilca, Mike Fajardo, Drums On Live, Dualité, Ardiya y Juan Valiente, entre otros.

Por las mañanas, la oferta estará destinada a los más pequeños de la casa con actuaciones de Cantajuegos, Simón, Moonsters o Masha y el Oso.F

Fechas clave

El 23, el 26 y 30 de diciembre desplegará su magia en Madrid On Ice Dj Nano, que pinchará para todos los asistentes que podrán patinar a ritmo de la música más actual. El 26 de diciembre, Les Castizos y Dualité serán los encargados de abrir las sesiones nocturnas.

El 27 de diciembre, Madrid On Ice acogerá la denominada 'Fiesta más linda del mundo', la fiesta 'Bresh', que desde su debut en Buenos Aires en 2016 se ha convertido en un fenómeno global, ofreciendo una mezcla de reggaetón, pop, rock en español y otros ritmos con una espectacular performance. El 28 de diciembre será el turno de Carlos Jean, que promete inundar con su música el alma de todos los patinadores del Riyadh Air Metropolitano.

Ya el 2 de enero se subirán al escenario de hielo Nikka, Barce y Mike Fajardo y el 3 harán su magia Óscar Martínez y Pablo Navarro Brass Band. El día 4 llega Gilca y el 9 Mickey Pavón y Drums On Live, que repite el día 10 junto a Juan Valiente y Ardiya.

Además de este impresionante catálogo musical y de la posibilidad de patinar en una pista de más de 4.200 metros cuadrados, los asistentes a Madrid On Ice podrán completar su experiencia navideña en una zona gastronómica renovada -que incluye una propuesta gourmet y 'food trucks' temáticos- o en la 'fan zone' de más de 8.000 metros cuadrados que rodeará el estadio.

Tras la primera edición en 2024 que conquistó el corazón de más de 100.000 visitantes, Madrid On Ice vuelve este año con un formato más amplio, más días de patinaje y con la colaboración de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, que enviará a sus monitores a Madrid On Ice para ofrecer clases a los visitantes mayores de 9 años.