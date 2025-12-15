Vodafone España, socio tecnológico de Xoople para su oficina inteligente en Tres Cantos
Vodafone España ha sido elegido socio tecnológico de Xoople, la empresa española que desarrolla la nueva generación de datos terrestres preparados para IA, para el desarrollo e implementación integral de las infraestructuras de comunicaciones y tecnología avanzada de su nueva oficina inteligente ubicada en Tres Cantos, incluida la conectividad de sus centros satelitales.
Xoople, la primera empresa del mundo concebida específicamente para ofrecer servicios de Earth Intelligence, está desarrollando la próxima generación de tecnologías para la recopilación y análisis de datos terrestres concebidas específicamente para permitir una comprensión sistemática de los cambios físicos en la superficie de la Tierra. La firma, especializada en integrar datos geoespaciales con modelos de Inteligencia Artificial, ha confiado en Vodafone para dotar a su sede y sus centros de control satelitales de la conectividad, seguridad y soluciones digitales más innovadoras.
El proyecto de la nueva oficina incluye la implantación de redes fijas y móviles, sistemas de seguridad y control de accesos, soluciones audiovisuales y equipamiento inteligente para los puestos de trabajo, consolidando a Vodafone como uno de los partners tecnológicos estratégicos de Xoople.
Infraestructura de comunicaciones de última generación
Vodafone ha desplegado una arquitectura de red integral que garantiza la máxima fiabilidad y rendimiento en un entorno de alta demanda tecnológica. Entre los elementos destacados se incluyen:
- Conectividad fija y móvil 5G, con accesos dedicados de fibra y sistema central de backup.
- Equipamiento de red (switches, RACKs, puntos de acceso WiFi, firewalls) y cableado estructurado para los 4.000 m² de la oficina.
- Instalación, configuración y mantenimiento de toda la infraestructura de red (LAN y WAN).
El proyecto contempla también la dotación tecnológica de los espacios colaborativos, entre ellos:
- Equipos de videoconferencia y pantallas inteligentes en salas de reuniones.
- Puestos de trabajo inteligentes con monitores, periféricos y cableado de última generación.
La sede incorpora un sistema integral de seguridad diseñado que incluye mantenimiento y supervisión continua de toda la infraestructura.
Además, Vodafone ha participado en el diseño técnico integral de las oficinas, la producción de renders 3D y la instalación del mobiliario tecnológico especializado, en colaboración con Campos Obras y Servicios, mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas).
Innovación al servicio del control terrestre
Gracias a esta alianza, Xoople dispone de una sede preparada para gestionar grandes volúmenes de datos satelitales y modelos de IA, en un entorno de alta seguridad, conectividad y eficiencia energética. Jesús Suso, director de Vodafone Empresas, ha señalado: “Con este proyecto, reafirmamos nuestro compromiso con la digitalización del tejido empresarial español, ofreciendo soluciones integrales para la transformación tecnológica de una empresa que también es puntera en tecnología, lo cual no deja de ser un reto”.
«Por la naturaleza de nuestro negocio, Xoople requiere de una infraestructura de vanguardia y una conectividad de última generación que hemos encontrado en los servicios que nos proporciona Vodafone. Todo ello nos permite reunir, analizar y convertir grandes volúmenes de datos en insights predictivos y accionables, siempre bajo los más altos estándares de seguridad y compliance. De esta forma alimentamos la inteligencia y conocimientos de nuestros clientes con datos de la Tierra que les permiten tomar las mejores decisiones a la velocidad que exige su negocio”.
