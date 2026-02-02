La consultora en transformación Olivia nombra a Mariana Socorrós nueva socia para España

Olivia, empresa y firma global especialista en procesos de transformación organizacional, ha nombrado a Mariana Socorrós nueva socia para España, en reconocimiento a su trayectoria profesional dentro de la firma y a su contribución al desarrollo y consolidación del negocio en el mercado español.

Mariana cuenta con una amplia experiencia en consultoría y ha desarrollado sus últimos 10 años de carrera en Olivia, donde ha participado en proyectos estratégicos para clientes de distintos sectores como banca, farmacéutico, energía, gran consumo y retail. A lo largo de los últimos años, ha desempeñado un papel relevante en el crecimiento de la firma en este mercado, tanto por su liderazgo en proyectos clave como por su capacidad para establecer relaciones profundas con los clientes.

El nombramiento se enmarca en la estrategia de Olivia de reforzar su estructura de socios y apostar por la promoción del talento interno como palanca de crecimiento sostenible. Desde la compañía destacan que la nueva socia ha sido una figura clave en el posicionamiento de Olivia en España, contribuyendo a ampliar su base de clientes y a consolidar su presencia en el país.

“Este nuevo rol refuerza nuestra visión estratégica para consolidar nuestro crecimiento en España y seguir expandiendo las operaciones de Olivia en Europa. Nuestro foco sigue siendo estar cerca de nuestros clientes, comprender en profundidad sus retos y acompañarlos de forma cercana y sostenida en sus procesos de transformación” declara Mariana encantada de asumir este desafío.

En su nuevo cargo como socia para España, Mariana Socorrós asumirá mayores responsabilidades en la definición de la estrategia de la firma en este mercado, el desarrollo de negocio y el liderazgo de equipos, con el objetivo de continuar impulsando el crecimiento de Olivia en Europa y reforzar su posicionamiento como firma de referencia en consultoría.

Para Gabriel Weinstein, Managing Partner Europe en Olivia: “El nombramiento de Mariana Socorrós como socia para España refleja la apuesta de Olivia por consolidar su presencia en el mercado español y por reconocer el talento interno que ha contribuido de forma decisiva al crecimiento de la firma. Su liderazgo y visión estratégica serán claves para acompañar a nuestros clientes en sus procesos de transformación y expansión.”

Resultados de Olivia España

La compañía, que desde 2021 viene desarrollándose en nuestro país, viene creciendo de manera vertiginosa durante estos 4 años. Así, a cierre del pasado 2025, ha incrementado su facturación en más de un 20% por tercer año consecutivo incorporando importantes referencias de clientes, dando además un gran salto evolutivo en sus metodologías de consultoría. Para ello, los equipos de Olivia han profundizado en la incorporación de IA y neurociencias para el cambio, consolidando sus servicios de transformación y cambio.

Para Oscar Velasco, socio director de Olivia en España y experto en Transformación Digital: “El desempeño de la compañía en España ha sido muy positivo, tanto en términos de crecimiento como de calidad de los proyectos. Nuestra propuesta combina una metodología propia, lo que nos permite escalar soluciones, medir impacto y acompañar a las organizaciones de forma continuada, más allá de proyectos puntuales”.

Sobre Olivia

Olivia es una firma global especializada en transformación organizacional, con presencia en España y Latinoamérica. Acompaña a empresas líderes como Santander, Moeve, PepsiCo, Boehringer Ingelheim, L’Oréal, Alsea, Disney y Meliá en el desafío de transformar su cultura, potenciar el liderazgo e impulsar procesos de cambio e innovación.

Olivia invita a las organizaciones a abrazar las posibilidades mediante la adopción de nuevas formas de pensar, trabajar y evolucionar frente a los desafíos del contexto.

