Nace Adissey, la nueva agencia que impulsa a las marcas en su viaje a lo extraordinario
En un entorno en el que la atención es mínima, la complejidad máxima y las audiencias evolucionan constantemente, nace Adissey, una nueva agencia integral con un propósito claro: acompañar a las marcas en su viaje a lo extraordinario, conectándolas con las personas para generar impacto real y crecimiento sostenible.
Adissey surge en este cambio de paradigma, donde el mayor error no es hacer mala comunicación, sino continuar haciéndola como si nada hubiera cambiado. Las marcas no pueden seguir construyendo estrategias de comunicación mediante disciplinas aisladas ni silos operativos: necesitan integrar Estrategia, Medios, Creatividad y Data bajo una misma dirección, con un conocimiento profundo de las audiencias y un entendimiento real del negocio.
Con más de 45 millones de euros en inversión gestionada y un equipo multigeneracional y multidisciplinar de 50 profesionales, la compañía es una agencia independiente 100% nacional con ambición global que acompaña a empresas de todos los tamaños e industrias en la evolución hacia modelos de comunicación más relevantes y eficaces.
Las marcas que quieren crecer no pueden quedarse quietas. Adissey nace para integrar talento, visión y ejecución en un modelo capaz de transformar la comunicación en negocio
El conocimiento profundo de las audiencias es parte del ADN de Adissey. Las personas no son solo datos: son comportamientos, decisiones, contextos y expectativas que determinan el crecimiento de las marcas.
“Construir marca hoy exige coherencia, cultura y capacidad de evolución. Nuestro propósito es conectar marcas y personas desde el entendimiento real, y nuestro inconformismo nos empuja a evolucionar constantemente nuestro modelo”, explica Paolo Piva, Partner & Chief Corporate Officer de Adissey. Adissey alinea equipos, procesos, herramientas y partners con el negocio del cliente para simplificar la complejidad y convertirla en oportunidad, impulsando la innovación continua y el desarrollo de productos propios.
“Integramos talento, metodología y soluciones propias para que nuestros clientes evolucionen. Cuando estrategia, medios, creatividad y data trabajan de forma coordinada, la comunicación deja de ser ruido para convertirse en impacto medible”, señala Jaime del Solar, Partner & Chief Business Officer de Adissey.
Sobre Adissey
Adissey es una agencia que integra Estrategia, Medios, Creatividad y Data en un modelo único orientado a conectar marcas y personas y generar impacto real en negocio. Con más de 45 millones de euros en inversión gestionada y un equipo de 50 profesionales, opera desde España con ambición global, acompañando a empresas de diferentes sectores en la transformación de la comunicación en crecimiento sostenible.
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales
- Un vuelco entre traficantes en Marbella lleva hasta el primer narcozulo hallado en España: había una tonelada de cocaína