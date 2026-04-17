Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de coches eléctricosNuevo tiroteo en MálagaExposición por la independenciaMalagueña ingresada por AdamuzAyudas armadores malagueñosHuelga de MetroRefuerzo del teletrabajoDenuncias ZBE en Málaga
instagramlinkedin

Feníe Energía acerca su apuesta por la generación renovable a sus accionistas en el parque fotovoltaico de Tarancón

Feníe Energía ha celebrado una jornada muy especial junto a más de 200 accionistas en su parque fotovoltaico de Tarancón (Cuenca), acercándoles de primera mano su apuesta por la generación renovable y poniendo en valor una instalación que ya forma parte del presente y futuro energético del municipio.

Evento de Feníe Energía en el parque fotovoltaico de Tarancón

Evento de Feníe Energía en el parque fotovoltaico de Tarancón / Redacción

El encuentro ha contado con la presencia del presidente de la compañía, Jaume Fornés; del presidente de la Fundación Feníe Energía, Carlos Moyá; y de la directora general, Paula Román, junto a miembros del Consejo de Administración y del Patronato. Asimismo, ha asistido la concejal de Medio Ambiente, Elisa Sánchez, quien ha acompañado a los participantes durante parte de la visita y ha destacado “Desde el Ayuntamiento estamos muy agradecidos por contar en nuestro municipio con la planta de Tarancón, un proyecto que refleja el compromiso de Feníe Energía con el desarrollo local, la sostenibilidad y la apuesta por nuevas tecnologías.”

Durante la jornada, los accionistas han recorrido las instalaciones del parque Ocaña, la planta fotovoltaica de mayor potencia actualmente en funcionamiento dentro del portfolio de Feníe Energía. Con una capacidad de 5 MWp, más de 9.000 módulos solares y una producción anual que puede alcanzar los 8.500 MWh —equivalente al consumo de más de 2.550 hogares—, esta instalación contribuye de forma directa a la generación de energía limpia en la zona. La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía para impulsar la generación renovable y seguir avanzando en un modelo energético más sostenible. Además, ha permitido mostrar cómo este tipo de infraestructuras no solo generan energía, sino que también aportan valor al territorio en el que se ubican.

Noticias relacionadas

Tras la visita técnica, los asistentes se trasladaron al Monasterio de Uclés, donde disfrutaron de una visita cultural y un almuerzo en un entorno emblemático de la comarca, en una jornada de convivencia pensada también para poner en valor el patrimonio y acercar a los accionistas al territorio donde la compañía cuenta con una de sus instalaciones. Con iniciativas como esta, Feníe Energía refuerza su compromiso con la cercanía, la transparencia y el desarrollo local, acercando sus proyectos a las personas y contribuyendo activamente a la transición energética desde el territorio.

Sobre Feníe Energía

Feníe Energía es la comercializadora independiente líder en España impulsada por más de 3.000 empresas instaladoras, dueñas de la compañía, que apuestan por un modelo energético sostenible, cercano y eficiente. La compañía continúa avanzando en el desarrollo de proyectos de generación renovable, consolidando un portfolio diversificado que incluye activos fotovoltaicos y eólicos, en línea con su compromiso con la transición energética.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  2. Salesianos sacará en procesión por primera vez la Santa Cruz Torre del Ángel en Capuchinos
  3. Torremolinos cerrará la herida abierta por el fallido hotel Cruiser Tres Carabelas: Grupo Abu construirá 353 viviendas de lujo en la parcela
  4. Así será la Final Four de la BCL 2026: fechas, partidos y horarios
  5. Final Four BCL 2026: Ni ALBA, ni Joventut, ni Gran Canaria, los mismos protagonistas de siempre
  6. Marbella anuncia la construcción de un centro comercial y un hotel en dos importantes proyectos urbanísticos
  7. El Ayuntamiento de Málaga se ‘planta’ y no quitará los árboles 'pica-pica' de Alegría de la Huerta
  8. La familia de la malagueña Raquel García, la única ingresada ya por el accidente de Adamuz, pide representarla

Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"

Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"

Desalia 2026, que empiece el juego: localización, fechas y cómo hacerse con uno de los codiciados pases

Desalia 2026, que empiece el juego: localización, fechas y cómo hacerse con uno de los codiciados pases

Vélez-Málaga acoge The Burger Cup hasta el 19 de abril con hamburgueserías de toda España

Vélez-Málaga acoge The Burger Cup hasta el 19 de abril con hamburgueserías de toda España

Feníe Energía acerca su apuesta por la generación renovable a sus accionistas en el parque fotovoltaico de Tarancón

Feníe Energía acerca su apuesta por la generación renovable a sus accionistas en el parque fotovoltaico de Tarancón

Prohibidos los detectores de metales en las playas de Málaga: multas de hasta 250.000 euros

Prohibidos los detectores de metales en las playas de Málaga: multas de hasta 250.000 euros

Vox ve a sus votantes "muy reflejados" en el pacto con el PP en Extremadura y niega "cesiones dolorosas"

Vox ve a sus votantes "muy reflejados" en el pacto con el PP en Extremadura y niega "cesiones dolorosas"
Tracking Pixel Contents