El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

La sanidad pública madrileña mantiene un amplio respaldo entre los ciudadanos, según el estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España. En concreto, el 83% de los madrileños sitúa la valoración de la sanidad pública en la región entre el aprobado y el sobresaliente. De hecho, un 19% le otorga la máxima puntuación, por encima de la media nacional (13%).

La Comunidad de Madrid se posiciona como uno de los territorios con mejor valoración de su sistema médico, solo por detrás del País Vasco (28%) y por delante de Cataluña (22%), en un contexto en el que la sanidad se mantiene como la segunda preocupación de los españoles (48%) en sus respectivas autonomías, solo por detrás de la vivienda (54%).

El modelo sanitario madrileño se sustenta en la alta valoración de sus profesionales y en la capacidad de elección por parte de los ciudadanos. De hecho, aspectos como la libre elección sanitaria, la capacitación de los profesionales o el trato personal recibido se sitúan entre los elementos mejor valorados del sistema sanitario madrileño.

Los resultados muestran que la sanidad madrileña se apoya en elementos muy consolidados, como la confianza en los profesionales sanitarios y un modelo organizativo que facilita la capacidad de elección, aspectos que influyen directamente en la percepción global del sistema.

A este respecto, la directora de Opinión de Ipsos, Silvia Bravo, destacó que la sanidad pública madrileña mantiene "un amplio respaldo entre los ciudadanos". "El 83% de los madrileños otorga evaluaciones positivas. De hecho, un 19% le otorga la máxima puntuación por encima de la media nacional", afirmó.

LIBRE ELECCIÓN, MODELO DIFERENCIAL

En este marco, la libre elección sanitaria se consolida como uno de los principales diferenciales del modelo madrileño. El estudio refleja un alto nivel de conocimiento y uso de la libre elección en la Comunidad de Madrid, muy por encima de la media nacional.

En Atención Primaria, el 71% de los ciudadanos conoce este derecho y un 46% ya lo ejerce activamente, lo que evidencia un elevado grado de empoderamiento del paciente, con una valoración de 7,9. En el caso de la libre elección de especialista, el conocimiento se sitúa en el 48%, mientras que se ejerce en un 26%, con una nota también de 7,9. Por último, el derecho a libre elección hospitalaria alcanza el 56% de conocimiento y lo ejerce activamente el 27%, con una calificación de 8.

Esta capacidad de elección se traduce en patrones concretos de preferencia entre los ciudadanos, con determinados centros hospitalarios que concentran una mayor demanda dentro del sistema. Destaca especialmente la Fundación Jiménez Díaz como el hospital más destacado tanto por los madrileños que han ejercido la libre elección como por aquellos que pudieran plantearse ejercerla en el futuro, seguido del Hospital Gregorio Marañón.

Por su parte, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos es el tercer hospital preferido por los ciudadanos que han ejercido la libre elección, mientras que La Paz ocuparía la cuarta posición como hospital de elección entre los ciudadanos que todavía no la han ejercido.

Estos resultados reflejan no solo el conocimiento del derecho a elegir, sino también un uso activo del sistema por parte de los ciudadanos, que priorizan factores como la calidad percibida, la experiencia previa o la reputación de los centros sanitarios a la hora de tomar decisiones sobre su atención.

MEJOR EXPERIENCIA ASISTENCIAL

La posibilidad de elegir centro o profesional tiene un impacto directo en la experiencia del paciente. Entre los ciudadanos que ejercen su derecho a la libre elección, se observa una mejora significativa en la valoración del servicio recibido, especialmente en Atención Especializada y Hospitalaria, donde los niveles de excelencia alcanzan el 32% y el 34%, respectivamente.

Este comportamiento refleja que la libre elección no solo es un elemento diferencial del sistema, sino también un factor que contribuye a mejorar la percepción de calidad asistencial.

Así, la directora de Opinión de Ipsos apuntó que "la libre elección es uno de los grandes diferenciales del modelo". "Se trata de un derecho ampliamente conocido por el conjunto de los madrileños. Su ejercicio real está muy por encima de la media nacional y recibe valoraciones positivas cercanas al notable alto".

Los motivos que impulsan a los madrileños a ejercer la libre elección están directamente relacionados con la calidad de la atención recibida. Así, el trato humano y la personalización (33%) y la rapidez en la atención (31%) se sitúan como los principales factores que motivan el cambio de centro o profesional.

A estos elementos se suman otros factores como la cercanía, la reputación del centro o la continuidad del profesional, lo que pone de manifiesto una creciente implicación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre su atención sanitaria.

RESPALDO CIUDADANO

En conjunto, los resultados reflejan un sistema sanitario que mantiene un alto nivel de respaldo entre los madrileños y que se apoya en dos grandes pilares: la confianza en los profesionales sanitarios y un modelo organizativo que favorece la capacidad de elección y la autonomía del paciente.

La experiencia del paciente en Madrid muestra cómo la combinación entre calidad asistencial y capacidad de elección puede influir de forma positiva en la percepción del sistema sanitario. Este equilibrio entre organización y atención es uno de los elementos que explican los niveles de valoración observados en la comunidad.

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El estudio se basa en 6.000 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años usuarios de la sanidad pública, realizadas entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2026 en todas las comunidades y ciudades autónomas.